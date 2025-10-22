羽毛球法國賽｜鄧謝配躋身次圈　直落兩局挫中華台北組合晉級

法國羽毛球公開賽，港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪首圈遇上中華台北的陳政寬／許尹鏸，結果花36分鐘，直落兩局擊敗對手晉級。



上周戰畢丹麥公開賽後，港隊羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪轉戰法國公開賽，被列為6號種子的「鄧謝配」，首圈與中華台北的陳政寬／許尹鏸爭晉級。鄧謝配首局大部分時間領先，一度拉開7分優勢，後段曾經收窄至1分領先，仍然以21：17拿下首局。

鄧謝配第二局初段一度落後，追至7：7後重拾氣勢並拉開差距，末段一口氣打出8：1的攻勢，結果以21：13奠定勝局，直落兩局力克台灣組合晉級。