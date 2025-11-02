全運會｜高球項目本月中粉嶺高球場舉行　球會會長：已作充分準備

一連四日的「領展香港高爾夫球公開賽2025」在粉嶺高爾夫球場舉行，賽事今日（2日）結束。香港哥爾夫球會會長郭永亮表示，這個公開賽和全運會高球項目相離只有兩個星期（下周四、11月13日開始），由於前期工作已經作充分準備，包括次用了很多新的技術和不同設施，「我們很有信心，場地到時候會是以最佳狀態展示給所有（全運會）球手。」



文化體育及遊遊局局長羅淑佩頒「領展香港高爾夫球公開賽2025」冠軍獎盃予北愛爾蘭球手⿆基賓(Tom McKibbin)。（大會提供圖片）

北愛爾蘭球手⿆基賓(Tom McKibbin)以低於標准桿27桿奪得「領展香港高爾夫球公開賽2025」冠軍。（大會提供圖片）

奪得「領展香港高爾夫球公開賽2025」冠軍的北愛爾蘭球手⿆基賓(Tom McKibbin)，獲得2026年「美國大師賽」和「英國公開賽」的參賽資格。（大會提供圖片）

北愛爾蘭球手⿆基賓(Tom McKibbin)在「領展香港高爾夫球公開賽2025」以低於標准桿27桿、253桿的四輪總成績，七桿優勢實現完勝。憑藉這個冠軍，22歲麥基賓將獲得2026年「美國大師賽」和「英國公開賽」的參賽資格，「對於我來說，這是多年來夢想成真。我這四天狀態都不錯，球打得很扎實，很高興在這裡打出這麼好的成績。」

美國球手皮特．尤萊(Peter Uihlein)決賽日交出68桿，四輪總成績低於標准桿20桿，獲得單獨亞軍。馬奎爾(M.J. Maguire)今日交出70桿，以四輪低於標准桿19桿的總成績，與日本球手池村寛世(Tomoyo Ikemura)、大滿貫冠軍奧蒂臣(Louis Oosthuizen)並列第三位。

中國內地球手丁文一，今日交出無柏忌的65桿，以四輪低於標准桿18桿的總成績衝到了並列第6名。（大會提供圖片）

中國內地球手丁文一，以四輪低於標准桿18桿的總成績衝到了並列第6名；另一位獲得晉級的內地球手吳阿順今日交出68桿，以四輪低於標准桿12桿的總成績排在並列第31位。香港球手黑純一星期日交出72桿，以四輪低於標准桿5桿的總成績排在並列第65位，獲得最佳本地球員獎項。

郭永亮表示，今年的「香港高爾夫球公開賽」獲主辦「美國大師賽」的奧古斯塔球會（Augusta National Golf Club）和「英國公開賽」的皇家古老高爾夫俱樂部（The R&A）委任，作為他們一個Pathway（參賽資格），即冠軍球手會拿到參加兩場大滿貫賽的資格。因此今次來香港出賽的球手，包括很多國際知名的球手，有超過28位LIV Golf的世界級球手，加上其他亞巡賽的球手，競爭非常激烈。

他表示，在公開賽的「觀眾村」裏面，今年多了許多新的設施給觀眾使用，包括不同的互動遊戲，讓來觀賽的觀眾都可以一家大細，好好地享受。

郭永亮表示，今年「觀眾村」多了許多新的設施給觀眾使用。（大會提供圖片）

全運會高球項目相離將於11月13日至16日在粉嶺高爾夫球場，郭永亮表示，前期工作已經作充分準備。技術方面，增加了不同草種的養植地方，可以盡快在打完「香港高爾夫球公開賽」之後，將受損的草地換成一些新的草下去，在兩個星期內，盡快讓它們健康生長；設備上應用很多新的技術去量度草的健康程度，去掌握土壤的水分、濕度等最新數據，讓好草地管理工作。

郭永亮說，相信香港球手都非常期待全運會比賽，為香港爭取獎牌，「他們的目標當然一定是金牌。現在他們都很積極地備戰，以爭取最好的成績。」他指對球手而言，臨場發揮是最重要，大部分香港的球手從小到大都在粉嶺球場練習和比賽，「我想他們一定是有主場之利的。到時他們最重要是臨場發揮得好，希望他們都能夠為香港爭取到好成績。」