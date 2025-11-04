全運會跳水︱全紅嬋拍檔王偉瑩女子個人全能封后 廣東奪第3金
全運會2025跳水項目，擁有4位奧運冠軍坐鎮的廣東隊，繼連日贏得女子及男子團賽體金牌後，今日上演的女子個人全能決賽，再由王偉瑩奪得今屆第3金。王偉瑩11月2日夥拍全紅嬋出戰女子團體雙人10米高台分項後，今次獨自上陣，力壓一眾強手以700.2分奪金。
全紅嬋復出 廣東跳水隊擁4奧運冠軍實力超強
廣東跳水隊實力強大，女子10米高台有全紅嬋，女子3米彈板有陳藝文，男子10米高台有陳艾森，男子3米彈板有謝思埸，同時擁有4位奧運金牌得主。
11月2日女子團體賽事，共分為女子3米彈板、雙人3米彈板、10米高台及雙人10米高台共4個分項，早前因傷休戰5個月的全紅嬋，夥拍王偉瑩出戰女團項目的雙人10米高台賽事，成功以0.9分之差力壓國家隊隊友陳芋汐夥拍掌敏潔的上海隊得到分項第一名，加上陳藝文的帶領，以2369.85分順利為廣東贏得女子團體金牌。
廣東橫掃跳水頭3面金牌
昨晚（3日）廣東男子隊順利在男子團體賽再奪一金，今日上午的女子個人全能項目總共10跳，5跳為3米彈板，5跳為10米高台。全紅嬋、陳藝文、陳芋汐都沒有參加，廣東隊由王偉瑩、羅春曉出賽，王偉瑩由第一個動作開始已經領先，結果順利以由頭帶到尾姿態奪冠，她以700.2分獲得第一名，較亞軍上海隊的掌敏潔多出19.35分。廣東隊在頭3項賽事全數奪金，今日晚上會舉行男子1米彈板決賽，派出胡宇康、彭健烽力爭第4金。
廣受關注的全紅嬋，尚會出戰兩個項目，包括11月6日的女子雙人10米高台決賽，及11月10日的女子10米高台決賽。
