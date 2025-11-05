亞冠二｜東方下半場兵敗如山倒　慘吞拉查武里7蛋錄四連敗

代表香港參加亞洲聯賽冠軍盃二級聯賽的東方，今晚（5日）在旺角大球場鬥泰國球隊拉查武里，上半場兩軍互無紀錄，換邊後7分鐘失守後兵敗如山倒，下半場連失7球，以0：7慘敗一場，今季亞冠二4戰全敗並失16球。



東方今晚主場再戰亞冠二。（梁鵬威攝）

今仗主場對拉查武里前，東方在今季亞冠二未嘗一勝，今仗力爭打開勝利之門。對比上仗作客交手負1：5，返回主場的東方上半場與對方打成均勢，防線偶有失誤，對方未能把握轉化成入球，半場打成0：0返回更衣室。

拉查武里下半場上演入球騷。（梁鵬威攝）

換邊後7分鐘，拉查武里蘇格蘭籍中場艾拿戴斯一次遠射，東方門將廖富源撲到依然入網。東方失守後神不守舍，防線出現更多犯錯，拉查武里把握機會建功，東方21分鐘內連失4球。

東方大勢已去，洛迪古斯末段傷出，東方十人應戰，末段一對中堅亦有失誤，最終慘負0：7，亦是香港球隊參加亞冠二以來的最大敗仗。東方今季亞冠二錄得4連敗，共失16球，提早兩輪宣告無緣出線。

東方門將廖富源今仗7次被射破。（梁鵬威攝）