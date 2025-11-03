英超｜入球機器夏蘭特「重拾射門鞋」　10場轟13球助曼城重返次席

曼城在英超主場以3：1擊敗近況不俗的般尼茅夫，前鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland）於上半場梅開二度，協助球隊重返勝軌及升上次席。



英超 曼城3：1般尼茅夫。（Getty Images）

上仗作客阿士東維拉吞敗，夏蘭特的連續入球紀錄亦在第12場中止，但今仗他火速重啟「入球模式」。開賽17分鐘，他接應隊友卓基（Rayan Cherki）頭槌傳送後單騎推進冷靜射入，先開紀錄；雖然般尼茅夫8分鐘後角球攻勢由泰拿阿當斯（Tyler Adams）追平，但夏蘭特再與卓基配合，突破防線再推過門將射成2：1，個人今季英超入球增至13球。尼高奧萊利（Nico O'Reilly）攻入埋齋一球，曼城全取3分後以10戰19分排次席，落後榜首阿仙奴6分。

英超 曼城3：1般尼茅夫。卓基兩次助攻夏蘭特建功。（Getty Images）

25歲的夏蘭特今季頭10場聯賽已轟入13球，英超史上除了他只有1995/96球季效力紐卡素的費迪南（Les Ferdinand）曾做到；夏蘭特本人在2022年首季加盟時更曾攻入15球。他亦個人包辦了曼城今季各項賽事中的65%入球，在26球之中佔17球。

英超 曼城3：1般尼茅夫。（Getty Images）

主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）賽後讚嘆：「看看那數字吧，他確實達到美斯和C朗的級別。他活在入球之中，老實說如果沒有他，我們會很艱難。」今夏加盟的卓基亦盛讚：「我和艾寧之間很簡單 —— 我的工作就是把球交給他，然後他就會得分。」

英超 曼城3：1般尼茅夫。夏蘭特施展機械人舞慶祝入球。（Getty Images）

夏蘭特今仗慶祝入球時重演了前利物浦球員高治的「機械人舞」，他謙稱勝利比個人入球更重要：「上仗我沒入球，我的目標是要幫助球隊贏波。無論入球、助攻或拼搶，我的工作就是要令球隊變得更好。」