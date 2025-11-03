英超︱韋斯咸爭氣波反勝紐卡素反底　紐奴上任後首捷開心到跳起

今季表現低迷的韋斯咸，主場對紐卡素踢出爭氣一仗，克服早段落後的劣勢，以3：1反勝強敵，取得自今年2月以來首場英超聯賽主場勝仗。



英超︱韋斯咸爭氣波反勝紐卡素「反底」。（路透社）

英超︱韋斯咸早段落後 不放棄狂攻反勝紐卡素

開仗頭段戰情緊湊，韋斯咸主將查洛保雲射中門框，紐卡素隨即由積及藍斯開紀錄，當時只是開賽4分鐘。11分鐘保雲看似博得十二碼，VAR介入檢視良久終推翻十二碼判決。不過今場韋斯咸決心十足，未因此氣餒，35分鐘由柏基達扳平，上半場補時階段紐卡素守將博文（Sven Botman）擺烏龍，韋斯咸半場罕有地領先2：1入更衣室。

紐卡素下半場攻力疲弱，韋斯咸憑蘇錫克在下半場補時8分鐘再入一球，順利以3：1擊敗紐卡素，全取3分，是新帥紐奴上任後首場勝仗，亦是今季聯賽第二勝。他們危機仍深重，以7分排第18位，5分落後排第13的紐卡素。

英超︱韋斯咸新帥紐奴。（路透社）

新帥紐奴上任後首場勝仗：「要在英超比賽獲勝，必須非常努力」

賽後紐奴開心地跳起慶祝，「球員明白要在英超比賽獲勝，必須非常努力，我們會再次做到。今場贏波之後會較容易，大家的笑容和雙腿都會感到輕鬆一點。」

他說看到球隊場上表現稍有進步，形容今場勝仗對球會和球迷址意義重大，「我們終於能夠回報他們一點什麼，能在London Stadium聽到巨大的打氣聲實在太美好了。」