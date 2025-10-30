英格蘭聯賽盃｜阿仙奴小將創紀錄　曼城紐卡素晉級　八強抽籤一覽

英格蘭聯賽盃16強賽事全數完成，利物浦、熱刺、白禮頓及狼隊在英超內戰中出局，其他多支英超球隊則順利過關，曼城、阿仙奴及紐卡素先後報捷，與車路士、水晶宮、富咸、賓福特及英甲球隊卡迪夫城攜手晉級八強。



英格蘭聯賽盃 阿仙奴2：0白禮頓。（Getty Images）

阿仙奴輪換十人之下仍以2：0擊敗白禮頓，其中年僅15歲302天的翼鋒麥斯杜文（Max Dowman）首度正選上陣，刷新球會史上最年輕正選紀錄，更做出5次盤扭、4次博得犯規、9次對抗成功，均為全場最多。

阿迪達賽後盛讚：「他踢得非常自然、勇敢，15歲能在這水平展現如此膽識，確實特別。」他補充道，球隊大幅輪換仍能取勝，是年輕梯隊實力的最好證明。

英格蘭聯賽盃 史雲斯1：3曼城。（Getty Images）

曼城作客一度被英冠球隊史雲斯先開紀錄，但藍月亮憑馬莫殊（Omar Marmoush）與卓基（Rayan Cherki）於末段連入兩球，以3：1反勝對手。紐卡素則憑穩健防守，在主場以2：0順利淘汰熱刺晉級。另外，曾在第二圈勇挫曼聯的英乙球隊甘士比，則在主場以5球大敗予賓福特，止步16強。

英格蘭聯賽盃 紐卡素2：0熱刺。（Getty Images）

聯賽盃八強將於12月中旬舉行，抽籤結果如下：

阿仙奴 vs 水晶宮

卡迪夫城 vs 車路士

曼城 vs 賓福特

紐卡素 vs 富咸