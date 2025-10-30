英格蘭聯賽盃｜阿仙奴小將創紀錄 曼城紐卡素晉級 八強抽籤一覽
撰文：威廉神
出版：更新：
英格蘭聯賽盃16強賽事全數完成，利物浦、熱刺、白禮頓及狼隊在英超內戰中出局，其他多支英超球隊則順利過關，曼城、阿仙奴及紐卡素先後報捷，與車路士、水晶宮、富咸、賓福特及英甲球隊卡迪夫城攜手晉級八強。
阿仙奴輪換十人之下仍以2：0擊敗白禮頓，其中年僅15歲302天的翼鋒麥斯杜文（Max Dowman）首度正選上陣，刷新球會史上最年輕正選紀錄，更做出5次盤扭、4次博得犯規、9次對抗成功，均為全場最多。
阿迪達賽後盛讚：「他踢得非常自然、勇敢，15歲能在這水平展現如此膽識，確實特別。」他補充道，球隊大幅輪換仍能取勝，是年輕梯隊實力的最好證明。
曼城作客一度被英冠球隊史雲斯先開紀錄，但藍月亮憑馬莫殊（Omar Marmoush）與卓基（Rayan Cherki）於末段連入兩球，以3：1反勝對手。紐卡素則憑穩健防守，在主場以2：0順利淘汰熱刺晉級。另外，曾在第二圈勇挫曼聯的英乙球隊甘士比，則在主場以5球大敗予賓福特，止步16強。
聯賽盃八強將於12月中旬舉行，抽籤結果如下：
阿仙奴 vs 水晶宮
卡迪夫城 vs 車路士
曼城 vs 賓福特
紐卡素 vs 富咸
英格蘭聯賽盃｜利物浦輪換出局 史諾稱正確：不會因輸波改變想法英超｜阿仙奴鬥去季失分對手四連勝 兩大武器助多搶10分穩坐榜首英超｜阿仙奴1：0勝水晶宮 阿士東維拉1：0曼城英超︱降班膽新特蘭迎夢幻開季 挫車路士暫升次席主帥稱目標未變英超｜利物浦聯賽四連敗風水輪流轉 史諾承認未能應付對手戰術英超｜曼聯愈戰愈勇三連勝 馬菲奧斯根夏開齋 麥比奧莫梅開二度英超｜沙拿社交媒體刪除「利物浦球員」簡介 時機敏感惹球迷猜測