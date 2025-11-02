英超｜利物浦挫維拉止血　沙拿締里程碑　雲迪積克：外界批評荒謬

利物浦在昨晚（1日）英超於主場以2：0擊敗阿士東維拉，終結聯賽四連敗走勢，重返積分榜第三位，以七分落後榜首阿仙奴。



英超 利物浦2：0阿士東維拉。（Getty Images）

利物浦上半場一度受壓，維拉先後兩次攻門中柱，但補時階段門將達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）傳球失誤，讓穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）輕鬆射入空門，為球隊先開紀錄。這名33歲的埃及球星同時收穫個人為紅軍攻入的第250個入球，成為繼名宿魯殊及羅渣亨特之後，第三位達成此里程碑的球員。

傷癒復出的中場賴恩格雲貝治（Ryan Gravenberch）在58分鐘禁區外起腳，皮球省中柏奧托利斯（Pau Torres）改變方向入網，為利物浦鎖定2：0勝局。今場全取三分後，紅軍在英超10戰6勝4負，以18分暫時重返第三位。



領隊史諾（Arne Slot）賽後感謝球迷在艱難時期仍聲援球隊：「球迷在0：0時已高唱為我們打氣，這種支持讓球員和我都深受鼓舞。即使成績不理想，他們依然相信我們，這就是利物浦的特別之處。」沙拿亦表示勝利意義重大：「我們近期在英超和歐聯都連番失利，這場勝仗令我們重回正軌，對接下來的重要賽事是極大鼓舞。」



另一方面，利物浦自9月14日以來首度在比賽中力保不失，隊長雲迪積克（Virgil van Dijk）留意到外界有很多批評聲音，呼籲隊友專注球場表現：「過去幾周外界有很多噪音，甚至有人形容我們快要降班。這些評論荒謬，但你要學懂如何面對。我們生活在一個有很多平台、人人都擁有自己意見的世界，他們（認為自己）懂得更多。我們要遠離這些事，專注做好自己。」

利物浦在國際賽期來臨前仍有兩場硬仗，首先將在周中歐聯繼續坐陣主場迎戰皇家馬德里，然後在下周日深夜英超作客曼城。