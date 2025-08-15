運動攀登｜啟德體育園新場即將啟用　盼為香港運動員提供訓練場地

位於啟德體育園的有蓋綜合攀石場即將啟用，高8米的自動保護器攀石牆區會在8月16日率先開放，領攀及速度攀登牆區則計劃在10月啟用。JUST CLIMB聯合創辦人何善揮表示，對香港攀石運動的發展有信心，希望可以為香港運動員提供更多更好的訓練場地。他寄望未來可以在啟德體育園舉辦大型比賽，吸引大眾觀看，令運動攀登更加普及。



何善揮今日（15日）向傳媒介紹位於啟德體育園的全新攀石場館，其中自動保護器攀石牆區高達8米，設10條線，適合4歲或以上攀石者使用。這項設施將於明日（16日）起投入服務，接受報名。至於17.5米高的領攀攀登牆區、15米高的速度攀登牆區以及10米高的頂繩攀登牆區，計劃於10月底開放。所有牆區皆位於設有上蓋的啟德體育大道。

JUST CLIMB聯合創辦人何善揮向傳媒介紹位於啟德體育園的全新攀石場館。

何善揮提到領攀及速度攀登牆符合國際標準，希望為香港運動員提供更好的訓練場地。他說：「在領攀區，我們有一個較大的Overhang（向外傾的牆面），這是在香港比較少有的，而且高17.5米，又有上蓋，運動員可不受天雨影響，安心地訓練。」

在亞洲，香港的運動攀登水平僅次日、韓、中三大強國，而且新秀輩出，15歲的陳致滔在最近的世界青少年錦標賽中，於U17抱石項目獲得殿軍。曾經也是港隊成員的何善揮說：「其實我們香港的運動員一點也不遜色，只要我們有足夠的資源、硬件、教練，我相信香港運動員一定會有很好的成績。」

自動保護器攀石牆區將於8月16日啟用，適合4歲或以上人士使用。

「更重要是大家對這項運動的肯定，相信這項運動有將來。」何善揮表示近年愈來愈多家長帶小朋友去學攀石，他說：「除了知道攀石可以強身健體外，我覺得更多家長近年意識到攀石可以為小朋友的未來做準備，訓練小朋友的解難能力、情緒管理、自理能力，去面對挑戰，不怕跨越困難。」

何善揮希望啟德體育園能夠另建臨時場地舉行大型比賽，而這個攀石場就可以作為運動員熱身準備之用。

何善揮在11歲時初次接觸攀石，其後入選港隊，參加過不同的國際賽事，贏過全國攀岩錦標賽冠軍。在2011年，他創立JUST CLIMB抱石場，一方面營運這門生意去推廣攀石，另一方面當作自己的訓練場地。近幾年，JUST CLIMB逐步擴張，生意愈做愈大，目前旗下有6間室內攀石館、1間室外攀石館及1間有蓋攀石場館，並有1間兒童攀石學校。他說：「我們對整個運動的發展很有信心，希望穩步地捉緊不同的機遇，慢慢發展。」

何善揮親自試攀新設施。

何善揮表示十多年前運動攀登仍是一項冷門的運動，場地也不多；隨運動攀登被列為奧運項目，加上疫情期間本地出現了一股攀石熱潮，愈來愈多人認識及投入這項運動。他說：「我估計從第一日開始，已經有十幾萬人次透過JUST CLIMB去認識攀石，每一年的增長大概有15至25%左右。當然，一開始的人較少。」

為進一步提升香港的攀石水平，何善揮希望香港可以舉辦更多大型的比賽，吸引公眾以觀眾的角度去參與，令這項運動更加普及。他說：「在啟德體育園，有潛質舉行亞洲性以至世界性的賽事。我們希望啟德體育園可以在另外的位置興建到臨時比賽場地，而這裏就可以作為運動員準備的區域。」

領攀及速度攀登牆區預計10月底啟用。