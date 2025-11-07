亞冠盃2｜大埔作客3球不敵北京國安　李志堅：不忘初衷，盡力爭勝

亞冠盃二E組第4輪分組賽周四 （6日）上演，「綠戰士」大埔作客北京工人體育場出戰中超勁旅北京國安，半場一度與國安賽和的大埔，易邊後遭對手當家前鋒張玉寧先開記錄，再被塞爾吉尼奧梅開二度，最終以3球敗陣。

大埔賽後暫時跌落小組榜尾，但與榜首的FC麥克阿瑟只差3分，本月27日雙方會在澳洲進行的分組賽第5輪賽事正面交鋒。



今場賽事吸引逾百名大埔球迷到場打氣，大埔今場正選陣容，較上輪主場3：3賽和北京國安只有一個調動，中堅加比爾傷愈復出，取代杜國榆鎮守中路。而大囍、馬卡雷拿、伊高沙托尼、韋法頓、帕特華維迪、米基爾古圖斯6名巴西兵，連同澳洲中鋒添姆高夫斯基繼續齊齊擔正。北京國安方面，重返大軍名單的國足射手張玉寧正選登場。

戰況初段頗為膠着，雙方互有攻守，兩隊半場互交白卷。易邊後僅1分鐘，大埔率先失守，主隊球隊何宇鵬傳中，張玉寧撞射遠柱破網，謝家榮鞭長莫及。落後的大埔隨即換入費蘭度、保連奴加強攻力，但70分鐘差點再失多球，幸好謝家榮力保不失。大埔之後未能製造太多有威脅攻門，反而尾段遭對方塞爾吉尼奧連入兩球，最終作客以3球不敵北京國安，全失3分。

主教練李志堅表示今場客場的比賽本來已經知道不容易：「我們希望上半場做好一點防守，已經盡力，但下半場太快落後一球，這是對比賽一個很重要的轉變。其實我們也想反擊，但這個情況相對後面的空間也許會比較多。比賽就是這樣，這個也是很好的經驗。」

大埔主帥李志堅賽後感謝所有遠道而來支持大埔的球迷。（大埔足球隊提供）

被問到經歷亞洲賽第四場，對未來賽事的部署，堅sir表示不會有任何心態轉變，不會因一場比賽改變初衷，會盡力爭取每場比賽。

堅sir最後亦感謝所有支持大埔的球迷：「多謝來到北京的球迷，相信在香港也有很多球迷支持我們，希望他們不要覺得失望，因為所有事情還未結束，我們會盡力踢好每一場比賽、每一分鐘。」