亞冠盃2｜東方作客1：5不敵拉查武里 分組賽吞三連敗
撰文：陳智深
出版：更新：
亞冠盃2F組第三輪分組賽，香港代表東方周三（22日）作客泰國拉查武里，雖然有大久保優下半場破蛋，仍以1：5落敗，分組賽錄3連敗。
正選門將葉鴻輝出戰國際賽受傷下，作客的東方今場繼續由廖富源把關，小將王飛揚更以16歲7個月16日之齡，創港將在亞冠盃2最年輕上陣紀錄。
拉查武里開賽後僅兩分鐘就打開紀錄，前西甲兵坦拿接應前鋒丹尼臣後傳撞射得手。主隊之後加強攻勢，至39分鐘，坦拿直線交古蘭再傳中，丹尼祖利亞射成2：0完半場。
換邊後主隊繼續搶攻，4分鐘後即擴大比數，丹尼祖利亞突破越位單刀射成3：0。兩分鐘後，東方賀爾左路主射罰球被對方門將撲出底線。56分鐘，主隊發動攻勢由丹尼祖利亞再下一城。74分鐘，東方賀爾扣過艾拿戴斯後傳中，後備上陣的大久保優門前頂入為東方破蛋，惜主隊在89分鐘由伊辛芬迪埋齋，最終東方以1：5落敗，分組賽三戰皆北。
賽後記者會東方主帥盧比度承認上、下半場初段的兩記失球可以避免，又稱賽果並不理想，但仍不忘大讚兩位小將高銘浩、王飛揚表現出色。
