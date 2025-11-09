英超｜阿仙奴失分無敵氣勢中斷　新特蘭「混亂」戰術奇招限制死球

阿仙奴在昨晚（8日）英超作客以2：2被升班馬新特蘭逼和，連續八場不失球的紀錄終止。原本狀態大勇、各項賽事十連勝的兵工廠，遇上今季表現驚喜的新特蘭，被對手的高強度壓迫與「製造混亂（chaos）」打亂節奏，今仗失分或許會令部份人感到意外，但觀乎種種細節，賽果卻絕對稱不上爆冷。



英超 新特蘭2：2阿仙奴 - 前兵工廠青訓保拉特先開紀錄。（Getty Images）

升班馬新特蘭在季前一度被視為「降班膽」，重返英超後表現卻令人眼前一亮，主帥利比斯（Regis Le Bris）不但為球隊注入活力，更善於利用細節應對強敵。今場他甚至指示工作人員將場邊廣告板移近球場邊線，以削弱阿仙奴長傳與界外球的威脅，務求在細節上打亂對手節奏。這種積極進取的部署最終奏效，全場更僅兩次給予對方角球，令阿仙奴整場都未能輕易取得優勢。

上半場新特蘭表現主動，前阿仙奴青訓出身的丹尼爾保拉特（Daniel Ballard）闖入禁區勁射為主隊先開紀錄，終結阿仙奴812分鐘零失球的驕人紀錄。換邊後，兵工廠重整旗鼓，由迪格蘭賴斯（Declan Rice）前場逼搶策動反攻，布卡約沙卡（Bukayo Saka）近柱勁射扳平。其後李安度杜沙特（Leandro Trossard）再以一記20碼世界波反超前，看似鎖定勝局。

英超 新特蘭2：2阿仙奴 - 杜沙特轟出世界波反超前。（Getty Images）

英超 新特蘭2：2阿仙奴 - 保拉特在補時在禁區內關鍵封阻。（Getty Images）

但新特蘭的永不放棄精神再次發揮威力。補時階段，後備登場的波貝比（Brian Brobbey）在混戰中力壓阿仙奴中堅加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）倒掛射入，助球隊於第94分鐘追成2：2，光明球場即時陷入瘋狂。這是新特蘭今季第5次在補時階段入球，為英超之冠，他們賽後以11戰19分排在第4位。

新特蘭此戰的成功不僅來自戰術，亦來自態度。前阿仙奴球員格列沙加（Granit Xhaka）與保拉特在場上領導全隊，勇於攔截、全力拼搶。兵工廠中堅組合加比爾及沙列巴更被形容表現狼狽，為今季以來最掙扎一戰。

英超 新特蘭2：2阿仙奴 - 格列沙加今仗亦有倒戈上陣。（Getty Images）

英超 新特蘭2：2阿仙奴 - 中堅加比爾今仗受到挑戰。（Getty Images）

雖然未能延續勝勢，阿仙奴主帥阿迪達（Mikel Arteta）仍保持冷靜，他賽後表示：「新特蘭以最擅長的方式先取得入球。失守後我認為球隊反應良好，成功反超前並控制比賽，但他們任何時候只需要一個死球或界外球，就能以直接的方式製造混亂。」他強調球隊整體表現依然出色，十連勝、八場不失的戰績證明團隊狀態仍然出色。

阿仙奴今仗過後以11戰26分續居榜首，距離次席的車路士有六分領先優勢。國際賽期將至，他們獲得休整機會後，將在11月23日深夜迎來「北倫敦打吡」，於主場迎戰宿敵熱刺。