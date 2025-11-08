英超｜熱刺一度反超終被曼聯逼和 雙方補時階段各入一球
撰文：陳智深
出版：更新：
英超周六早場由熱刺對曼聯，兩支去年歐霸決賽份子對碰。曼聯上半場先開紀錄，熱刺在比賽末段7分鐘內連入兩球，看似勝利在望之際曼聯憑迪歷特接應角球頂入追平2：2，逼和熱刺各得一分。
開波7分鐘曼聯打反擊，般奴傳直線入禁區，麥比奧莫接應，被判越位。32分鐘，柏比沙亞禁區不解圍反而回傳給雲迪雲，皮球輾在熱刺禁區傳至另一邊，阿密特迪亞路傳中予麥比奧莫頂入領先。半場客軍曼聯以1球領先。
下半場62分鐘，熱刺李察利臣在明顯越位下仍直傳給班倫莊臣，雖然射入但食詐糊。至84分鐘，馬菲斯泰爾禁區內轉身抽射入網，熱刺追成平手。
至補時1分鐘時，李察利臣射入反超前2：1，不過臨完場前曼聯獲得角球，馬菲斯迪歷特攻入逼和主隊2：2。
熱刺 正選陣容（4-2-3-1）
1 古里莫維卡里奧
23 柏度樸路、17 基斯甸羅美路、37 雲迪雲、24 迪積史賓斯
6 祖奧包連夏、29 柏比沙亞
22 班倫莊臣、7 沙維西蒙斯、9 李察利臣
39 高路梅安尼
曼聯 正選陣容（3-4-2-1）
31 辛尼拉文斯
4 馬菲斯迪歷特、5 哈利馬古尼、23 勞基梳爾
3 馬沙拉奧、18 卡斯米路、8 般奴費南迪斯、13 柏德列多古
16 阿密特迪亞路、10 馬菲奧斯根夏
19 麥比奧莫
