英超速評｜利物浦遭曼城輕鬆擊倒　史諾苦無對策　爭前四更為務實

哥迪奧拿說過一下於一次，他執教曼城的最大勁敵是利物浦，尤其是高普麾下的紅軍；然而，他說的肯定不是昨天主場以3：0輕鬆擊敗的這一支紅軍。史洛明明上季雙殺「藍月亮」，今季招兵買馬後，反而表現大跌，這一場敗仗，也顯示了紅軍已不在英超爭標的路途上，或許將目標定位爭取前四，可能更為務實。



過往幾季，曼城與利物浦鬥得燦爛，哥迪奧拿為了壓制高普的「重金屬足球」，也將其戰術創意推到高峰，例如讓中堅（主要是史東斯）推上任自由人、採用內收型閘位，以增加中場人數確立優勢、到對紅軍時試過棄用控傳改以長傳突破對方的高位防線，等等，難怪哥帥會不時回味這場瑜亮之爭。

史諾的難題沒有因為連贏維拉及皇馬而消失。（Getty Images）

上季聯賽主客兩場，曼城都以0：2不敵新帥史洛掌軍的利物浦，哥帥是喪失鬥志、是球隊新舊球員磨合問題、還是長勝以後的厭戰，不得而知，但今季他卻有備而來，聘用過往高普的副手連達斯任助教，基本上已盡悉紅軍虛實，今場的戰術便充滿針對性，例如開賽初段，雖採前場壓逼，卻放任利物浦中堅干拿迪控球，因此前15分鐘，干拿迪的觸球次數已達24次，是全場22個球員中最多的。

隊友們都被緊盯，干拿迪在比賽初段最少有兩次向前直傳被截，要不就是胡亂長傳（全場4次長傳只有1次成功）；今季這名法國中堅防守時有不集中，今仗經歷這些失誤後，更連番出錯。曼城13分鐘博得的12碼，其實就是源於干拿迪愈幫愈忙，令明明已「食曬位」的干拿巴特利，被今仗表現突出的謝利美杜古重奪控球權，再惹來紅軍門將馬馬達舒維利犯規，只是夏蘭特宴客而已。

干拿迪今仗受到針對性部署，亦因他的失誤導致夏蘭特入球。（Getty Images）

曼城於29分鐘打破僵局的一球，也是出於干拿迪的失誤，明明他已盯緊夏蘭特，但偏偏跳頂時間錯誤，結果讓身後的挪威中鋒接應傳中，頂中他再笠入遠柱。

雲迪積克接應角球頂入被判詐糊。（Getty Images）

雖然雲迪積克接應沙拿開出的角球頂入，因羅拔臣處越位位置被判詐糊，有商榷餘地，但整場賽事而言，今仗確實優勝劣敗，利物浦的高位壓逼不到位（下半場早段曾經有改善的），曼城很多時幾腳便能傳上前場；防線不集中，例如失第二球時，曼城開短角球，已傳到禁區K角位，但紅軍防線遲遲沒有散出，終讓尼高干沙利斯在禁區頂無人看管下起腳，皮球「省」中雲迪積克改變方向入網是有點不走運，但紅軍眾將防守意識低下同樣責無旁貸。

最後杜古以一記漂亮遠射，為曼城錦上添花，將最終戰果寫成3：0，除了助球隊以11戰22分重返次席，也將落後榜首阿仙奴的分數縮減至4分。至於利物浦，也由於這一球，雖然與熱刺、阿士東維拉及曼聯同得18分，但得失球稍遜而排第8位。

沙拿的盤球突破能力大不如前。（Getty Images）

利物浦今季高價簽入了域斯、伊沙克及艾基迪基等前線新兵，但作用還不及之前的路爾斯迪亞斯及達雲紐尼斯。在沙拿已無爆炸力到連曼城的新秀左閘尼高奧萊利（Nico O'Reilly）都無法闖過下，紅軍前線根本沒有高速盤球的能手，令人尤其想念在拜仁慕尼黑踢到風生水起的迪亞斯；艾基迪基或許射術不錯，但論前場的竄擾能力、制空能力、向對手防線的衝擊能力等都及不上紐尼斯。還有，明明沙拿狀態極沉，但肯跑肯搏的基艾沙卻依然只得不到10分鐘的出場時間⋯⋯

基艾沙似乎仍然未獲史諾信任。（Getty Images）

攻不銳、守不穩，史洛今季的難題沒有因連贏維拉及皇家馬德里而消失，似乎他還要一段長時間才能調整好球隊，只是爭標對手卻不會停下步伐，穩定的阿仙奴與回勇的曼城，已確立雙雄爭霸格局，然後「第二集團」是20分排第3的車路士，一直數到第10只落後3分的水晶宮，今季前四之爭異常激烈，史洛若繼續苦無對策，不要說爭取衛冕，連打入前四也未許樂觀。