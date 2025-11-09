全運會開幕禮｜張家朗偕粵澳代表一同點聖火 「感覺很奇妙」
全運會今晚正式開幕，燃點聖火一刻成為開幕禮高潮所在，奧運兩金得主張家朗成為燃點聖火的三名代表之一，他表示感覺奇妙。
香港兩代傳奇選手亮相 黃金寶、張家朗齊任火炬手
燃點聖火是全運會開幕禮高潮所在，第15屆全運會燃點聖火儀式延續在深海尋找火源，全程在淺水中進行，乒乓球名將馬琳、跳水傳奇陳若琳負責進場後第一棒，第二棒的其中一位火炬手，是港人熟悉的黃金寶，這位一代車神昔日曾三奪全運會男子公路單車金牌。另一跳水傳奇郭晶晶則有份負責第三棒。
最後一棒由分別代表廣東、香港和澳門的3位名將，負責燃點聖火，香港「劍神」張家朗、廣東跑神蘇炳添，以及在2022年杭州亞運會女子贏得長拳項目金牌的澳門選手李禕。
張家朗為開幕禮燃點聖火：「感覺很奇妙」
張家朗表示：「小時候從電視觀看運動會開幕禮的燃點聖火儀式，估不到多年後我竟然成為點聖火的人，感覺真的很奇妙。之前曾在2017年全運會當開幕禮的持旗手，之後亦在東京奧運和巴黎奧運為港隊持旗，今晚第一次握住火炬，非常開心有這個機會。」
