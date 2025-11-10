劍擊｜16歲花劍小將何承謙首闖馬略卡站16強　挑戰世界更認清自己

奧運金牌﹑世界冠軍盡是香港男子花劍的囊中物，港隊人才輩出，16歲小將何承謙（Harris）在西班牙馬略卡站世界盃打出驚喜，生涯首度在成年組國際賽躋身正賽圈，並殺入16強，成為今站成績最佳的港將，同時夥師兄蔡俊彥﹑梁千雨出戰團體賽。

從馬來西亞的U23亞洲冠軍，到伊斯坦堡站的少年世界盃金牌，再到成年世界盃16強，何承謙近期成績大爆發。今站在馬略卡取得突破，既是強心針，同時是認清自己的大好機會。



國際劍聯（FIE）新賽季在11月開鑼，新賽季首站剛好在粵港澳全運會前進行，在西班牙馬略卡上演花劍世界盃，張家朗因手傷避戰，應屆世界冠軍蔡俊彥首度以世界第一身份出賽，惟Ryan在首圈止步。今站戰績最佳的港將，是16歲的何承謙。

港隊男花小將何承謙。（中國香港劍擊總會圖片）

繼上年的花劍世界盃香港站後，「細孖」何承謙再度挑戰成年組世界盃，首日資格賽小組賽全勝直接過關，首度晉身正賽圈。何承謙首圈與韓國劍手李光鉉（Lee Kwang Hyun）激戰，最後以15：14險勝晉級，然後再挫美國的Samarth Kumbla，晉身16強，惟其後以9：15不敵另一美國劍手Marcello Olivares。

在張家朗缺陣下，除了蔡俊彥及梁千雨，兩名小將何承謙及林浩朗齊齊出戰團體賽。18歲的林浩朗在今站同樣取得突破，首次打入正賽，並晉身次圈，惜遭意大利名將科高尼（Alessio Foconi）淘汰。全新陣容出戰的港隊男花，首圈輕取以色列後再挫波蘭，8強硬撼頭號種子意大利，Ryan率兩名小將上場，結果力戰憾負對手，最終以第5名完成今站賽事。

蔡俊彥率梁千雨﹑何承謙﹑林浩朗出戰馬略卡站花劍世界盃。（中國香港劍擊總會圖片）

何承謙是隊中的小朋友，他笑言獲得一眾師兄的照顧。（中國香港劍擊總會圖片）

個人賽16強﹑團體賽第5名，馬略卡站無疑是何承謙的奇妙之旅，「今次打比賽（馬略卡站）前，純粹以學習為目標，汲取更多經驗，小組賽幸運地全勝打入正賽，是有點緊張，但本身我對今次賽事沒有要求什麼成績，所以就專注打好每一場，沒有壓力下發揮不錯，晉身16強是很奇妙。」

何承謙近期戰績亮眼，10月底先在馬來西亞贏得U23亞洲錦標賽，緊接稱霸土耳其伊斯坦堡的少年世界盃，細孖在馬略卡站前連贏兩冠，增添他不少信心，「在U23（亞錦賽）及伊斯坦堡（少年世界盃）贏冠軍，建立了自己的信心，在馬略卡比賽時沒有懷疑過自己，相信自己的能力，結果有不錯的成績。」

何承謙早前揚威土耳其，贏得伊斯坦堡站少年世界盃冠軍。（Facebook圖片）

輕裝出戰世界盃，何承謙打出驚喜，無疑是對他注下一枝強心針，「有機會晉身世界盃16強，原來自己具備這個能力去衝擊其他高水平的劍手，希望下次有機會再進一步，打入8強，甚至頒獎台。」

何承謙在今年的世少及亞少賽同樣8強止步，與獎牌擦身而過，過往每一次失利也成為成長的養份，推動他走得更遠，「近期比賽遇到不少難關，幸好過往比賽累積的經驗助我度過。以往每次落敗，使我更渴望贏得冠軍，自從今年5月轉為全職運動員後，一直努力訓練，沒有一刻偷懶，每節練習都用盡全力。」除了努力訓練，細孖同時網上研究其他劍手打法，加上與一眾港隊師兄操練，使他在近半年極速成長。

何承謙經常與師兄訓練，近半年進步不少。（中國香港劍擊總會圖片）

（中國香港劍擊總會圖片）

何承謙11日內打齊3個組別的世界盃，從對抗性較低的少年組奪冠，到挑戰世界的成年組也打入16強，他認為成年組的世界仍然是很大，「成年組（對比其他組別）確實難打好多，對手的技術﹑打法﹑強度截然不同，變化多，若不是賽前『溫書』翻看對手的慣性，否則都難以對抗。」

水平愈高，愈覺得自己渺小，「今次比賽是我歷來發現自己最多不足的一次，進攻上未夠強﹑變化又不夠多，力量﹑速度也不及對手，回到香港要與教練再商量如何進步。」何承謙認清自己，發現自己不足，才知道如何進步。