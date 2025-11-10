F1巴西站｜諾里斯封王榜首領先24分　韋斯達賓維修站起步追至第三

世界一級方程式（F1）巴西站周日（10日）落幕，麥拿侖車手諾里斯（Lando Norris）繼衝刺賽後再奪正賽冠軍，將積分榜的領先優勢擴大至24分，離生涯首個世界冠軍更近一步。



F1巴西站：諾里斯再奪正賽冠軍。（Getty Images）

F1巴西站：諾里斯再奪正賽冠軍。（Getty Images）

這場勝利是諾里斯今季第七冠，延續了他近數個月的強勁表現。在8月底的荷蘭站時，他仍落後隊友皮亞斯特利（Oscar Piastri）34分，如今兩人形勢已經逆轉。

諾里斯賽後保持謙遜：「我不會去想冠軍，現在只專注在每一個細節。看到韋斯達賓今日的速度，其實我還有點失望，我們需要繼續努力。」他補充：「只要專注自己，低頭做事，結果自然會到來。」

F1巴西站：韋斯達賓今仗由維修站起步。（Getty Images）

至於紅牛車手韋斯達賓（Max Verstappen）則再度在巴西上演大反擊。由於賽前更換動力單元，他需由維修站起步，比賽初段便連過數車，但不幸在第6圈爆胎，被迫提前「入pit」再度跌至末位。不過之後他火力全開，憑穩定節奏與強大超車能力，一路追至第三名完成，僅落後第二名的平治車手安東利尼（Kimi Antonelli）。

F1巴西站：韋斯達賓第3、安東利尼第2。（Getty Images）

韋斯達賓去年在巴西站的雨戰，由17位起步後上封王，今年再次有驚人表現。雖然與諾里斯的差距仍達49分，形勢極為艱難，不過這位四屆世界冠軍強調：「我們不是在這裏輸掉冠軍，而是整季速度不夠快。我們會鬥到賽季最後一刻，盡力去爭取贏下一些比賽，那就是為何我們會在這裏。」

本季餘下最後三站比賽，下站拉斯維加斯將於11月20至22日上演。