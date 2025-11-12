足球｜C朗拿度確認退役在即　2026年世界盃肯定是最後一舞

葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）正式確認，2026年世界盃將會是他球員生涯的最後一屆大賽。



這位現年40歲的超級球星在沙特出席利雅德旅遊峰會時，被問及明年的世界盃會否是他的最後一屆，他毫不猶豫地回答：「肯定是（Definitely, yes.）。到時我已經41歲，那將會是我在國際大賽中的最後時刻。」

C朗拿度有望六度參戰世界盃決賽周。（資料圖片/Getty Images）

C朗目前效力沙特球會艾納斯（Al-Nassr），職業生涯累積入球已達953球，其中為葡萄牙攻入143球，男足國際賽史上入球最多的球員，並仍然在追逐1000球的里程碑。

上周他曾透露將「很快」掛靴，今次則進一步具體說明：「老實說，當我說出『很快』，大概是一至兩年內我仍會留在賽場。」這意味他並不排除在2026年世界盃結束後正式退役。

C朗拿度仍有望追逐生涯1000個入球。（資料圖片/Getty Images）

C朗在國際賽場上曾為葡萄牙贏得2016年歐國盃冠軍，但世界盃是他極少數仍然欠缺的主要獎盃。若順利出戰美加墨合辦的2026年世界盃，將是他生涯第六次參與這項舉世矚目的大賽。

目前葡萄牙尚未取得決賽周資格，不過只要他們在周四（13日）深夜擊敗愛爾蘭，便可直接晉級。