足球｜奧斯卡檢查期間心臟異常曾失意識　留醫深切治療或解約掛靴

前車路士及上海上港中場奧斯卡（Oscar）在檢查期間出現心臟異常，被送往醫院接受治療。現年34歲的他情況穩定，但據巴西媒體報道，事件或令他被迫考慮退役。



奧斯卡在去年重返巴甲母會聖保羅。（資料圖片/Getty Images）

巴甲球會聖保羅（São Paulo）在周二（11日）發出官方聲明指出：「奧斯卡在今早於SuperCT進行檢查期間，出現心臟相關異常情況，隨即由球會及在場的醫院醫療團隊即時處理。其後他被送往醫院，目前情況穩定，並留院接受進一步觀察。球會按照慣例，為尊重球員私隱，若醫療團隊有最新進展並獲得奧斯卡的同意，將再公布最新消息。」

據巴西《環球體育》報道，奧斯卡在進行單車測試時突然不適並短暫失去意識，發現心臟出現異常並被送往深切治療（ICU）。奧斯卡去年底重返母會聖保羅，簽約三年，報道引述消息人士稱，他在今次事件後有很大機會提早解約，甚至考慮是否掛靴。

奧斯卡曾效力中超上海八年。（資料圖片/Getty Images）

報道續指，這位巴西中場近月頻頻受傷，自8月在對哥連泰斯（Corinthians）時因椎骨骨折退下火線後，當時檢查已發現了有心臟異常，但最終報告表示他可以上場比賽，球會回應查詢時亦維持相同說法。

他早年效力英超車路士期間，曾贏得英超、歐霸盃及英格蘭聯賽盃冠軍。2017年他在職業巔峰時期轉投中超上海海港，震撼球壇，據報他的周薪高達40萬英鎊，成為當時全球收入最高的球員之一。

奧斯卡當年由車路士轉投中超，震撼球壇。（資料圖片/Getty Images）

奧斯卡在中國八年間攻入77球、送出141次助攻，幫助球隊三奪中超冠軍及多項本土錦標，被視為中超史上最成功的外援之一。如今健康出現隱憂，這位技術細膩的前巴西國腳能否重返球場，仍有待醫療團隊的進一步評估。