全運會2025．網球｜黃澤林男單今早登場　第一輪鬥山西球手段皓

全運會網球男子單打項目昨日（13日）已展開首輪較量，香港代表黃澤林（Coleman Wong）被列為賽事二號種子，將於今日（14日）早上出戰第一輪賽事，對山西球手段皓。



⬆️⬆️⬆️TVB Youtube頻道直播⬆️⬆️⬆️

根據賽程，黃澤林的比賽被安排在中央球場上演，早上10時會先有周意對金雨全，完成後就會輪到Coleman登場。

今屆全運網球男單的頭號種子為布雲朝克特（浙江），同處上線的球手有周意（廣西）、張之臻（上海）；二號種子黃澤林則在下線出擊，最大對手相信會是吴易昺（浙江）。

港隊男單合共有4位球手出戰，其中王子夫在昨日賽事中以0：2不敵劉少云（天津）首圈止步；程銘燦對劉漢屹（上海）、鄭肇致對張儀偉（湖北）的第一輪賽事則會在今日上演。

另外，港隊亦會有兩隊組合出戰雙打賽事，分別為黃澤林／黃俊鏗以及王子夫／鄭肇致。