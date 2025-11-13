全運會游泳︱何詩蓓200自奪金　明日100自再登場勢與張雨霏爭冠

香港泳將何詩蓓（Siobhán Haughey）周四（13日）晚上順利在全運會2025游泳項目女子200米自由泳贏得金牌，也是香港隊歷來首面全運會游泳金牌。接下來她還會參加3個個人項目，當中兩項更會與「蝶后」張雨霏正面交鋒。

周五（14日）早上她已經會在100米自由泳初賽再度登場。



全運會2025．游泳︱何詩蓓200自奪金，賽後稱贏得並不輕鬆。（全運會）

何詩蓓2025全運會參賽項目

50米、100米、200米自由泳

50米蛙泳



何詩蓓200自奪金 周五即再戰100自初賽

何詩蓓歷年在國際大賽贏盡錦標，東京奧運在100米及200米自由泳均獲銀牌，巴黎奧運在兩項目皆奪銅牌，2024年長池世錦賽在200自奪金，成為香港歷來首位游泳長池世界冠軍。她亦曾在短池世錦賽贏得4面金牌，2021年寫下1分50.31秒的200自短池世界紀錄，至今年10月才被澳洲的奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan）打破。

今次是這位奧運和世錦賽獎牌得主首度出戰全運會，她在參賽首個項目200米自由泳即為香港隊贏得歷來首面全運會游泳金牌，也是今屆港隊第三金。游泳項目賽程緊密，周四晚贏完金牌後，周五早上便會出戰另一主項100米自由泳的初賽，同晚會進行準決賽。100自決賽會周六（15日）上演，緊接周日（16日）早上她更會一口氣參加50米自由泳及50米蛙泳決賽。

全運會2025．游泳︱何詩蓓接下來會參加100自、50自及50蛙3項目。（全運會）

何詩蓓50、100自兩項與張雨霏正面交鋒

全運游泳項目對香港人來說焦點無疑落在何詩蓓身上。首度參加全運會，Siobhán出戰4個個人項目，她最喜歡的途程200米自由泳為首個出戰項目。亞洲紀錄正是她保持的1分53.92秒，初賽和準決賽「留力」下分別以第三及第二名晉級，決賽在第5線出戰。

何詩蓓力戰今屆贏得400米及1500米自由泳金牌的李冰潔，以及初賽和準決賽均以首名晉級的廣東新星的李家萍，結果Siobhan一開賽已經領先，並以由頭帶到尾姿態勝出，時間是1分54.85秒，看到大會顯示板的時間，何詩蓓隨即露出招牌燦爛笑容。

全運會2025．游泳︱何詩蓓在200米自由泳贏得港隊歷來首面游泳金牌。（全運會）

香港在全運會史上第二面獎牌 杜敬謙2017年夥孫楊組隊接力摘銀

今屆全運會之前，香港歷來在游泳項目只曾獲得一面獎牌。2017年的第13屆全運會游泳項目加入跨隊制度，已故港將杜敬謙夥拍浙江隊3大名將孫楊、汪順及徐嘉余在男子4x100米自由泳接力獲得銀牌，是香港代表隊在全運會游泳項目歷來首面獎牌。

何詩蓓今屆全運會出戰4個個人項目，完成200米自由泳之後，周五（14日）便會出戰另一主項100米自由泳，蝶后張雨霏亦有參賽。16日（周日）她會再出戰50米蛙泳及50米自由泳，何詩蓓早前稱，「我好少在大比賽游50自，希望睇吓會唔會游到好成績。」

全運會2025．游泳︱何詩蓓。（全運會）

全運會2025︱何詩蓓參加了什麼個人項目？

11月13日／女子200米自由泳決賽／贏得金牌

11月14日／0900／女子100米自由泳初賽（第4組）︱1907／準決賽

11月16日／0900／女子50米自由泳初賽（第6組）︱1939／準決賽

11月16日／0933／女子50米蛙泳初賽（第2組）︱1917／準決賽