全運會2025游泳｜何詩蓓再出場 100米自由泳首名晉級今晚準決賽
何詩蓓昨晚（13日）在女子200米自由泳決賽強勢封后，今早（14日）轉戰女子100米自由泳，力爭個人第二金。
她於初賽游出54.29秒，獲得小組首名，以總成績第一名晉級今晚7時多上演的準決賽。
何詩蓓首次參加全運會，雖然她在剛開賽時說有點緊張，但她愈游愈好，狀態大勇，昨晚以1分54.85秒贏得200米自由泳金牌，首次踏上全運頒獎台最高一格。
今早她在100米自由泳初賽再次登場，不少泳手相繼退賽，未影響何詩蓓，以52.02秒保持這個項目的亞洲紀錄的她，在第4組登場，再次在頭50米中段開始領放，以25.99秒率先轉池，並順利帶返終點，以54.29秒獲小組第一名，並以總成績第一名晉身晚的準決賽。
港隊「師妹」李芯瑤及馬紫玲則被安排在第6組，兩人分別游出55.40及56.04秒，分別以總成績第4及第14名，與何詩蓓攜手晉級今晚19:07的準決賽。
至於同樣是獎牌大熱的張雨霏，按出場名單本來排在第1組，但最終未有出戰。
