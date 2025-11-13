全運游泳直播｜何詩蓓200米自由泳輕鬆取勝　首奪全運金牌

全運會2025游泳項目，香港代表何詩蓓（Siobhán Haughey）首度出戰，今晚（13日）在女子200米自由泳決賽全力衝金。

最終何詩蓓游出1分54.85秒，奪得個人及香港泳隊首金。



何詩蓓在200米自由泳昨晚準決賽游出1分56.73秒，以總成績第2名晉身決賽。今晚在第5泳道出戰，何在50米以26.70秒首名觸池，之後以由頭帶到尾之勢衝線，時間為1分54.85秒。（分段時間：26.70秒／55.24秒／1分24.82秒／1分54.85秒），首奪全運會金牌。

何詩蓓出戰200米自由泳預賽。（全運會）

全運會2025︱何詩蓓參加了什麼個人項目？

11月12日／0909／女子200米自由泳初賽（第3組）︱2004／準決賽

11月13日／1913／女子200米自由泳決賽

11月14日／0900／女子100米自由泳初賽（第4組）︱1907／準決賽

11月16日／0900／女子50米自由泳初賽（第6組）︱1939／準決賽

11月16日／0933／女子50米蛙泳初賽（第2組）︱1917／準決賽