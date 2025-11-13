全運會游泳︱何詩蓓200自奪金稱贏得不輕鬆　近8個月好多高低起伏

全運會2025游泳項目女子200米自由泳決賽，亞洲紀錄保持者何詩蓓（Siobhán Haughey）以1分54.85秒，順利獲得金牌。今次是這位奧運和世錦賽獎牌得主首度出戰全運會，便在參賽首個項目為香港隊贏得歷來首面全運會游泳金牌，也是今屆港隊第三金。

她在賽後表示，這面金牌贏得並不輕鬆，「過去8個月好多高低起伏。」



何詩蓓初戰全運200自順利奪冠 香港史上游泳首金

何詩蓓今屆全運會200自時間

初賽：1分58.98秒（分組第一，總成績第三）

準決賽：1分56.73秒（分組第二，總成績第二）

決賽：1分54.85秒 （金牌）



女子200自亞洲紀錄

何詩蓓：1分53.92秒（2021東京奧運決賽）



全運游泳項目對香港人來說焦點無疑落在何詩蓓（Siobhán Haughey）身上。這個奧運、世錦賽獎牌得主，首度參加全運會，出戰4個個人項目，她最喜歡的途程200米自由泳為第1個出戰項目。亞洲紀錄正是她保持的1分53.92秒，初賽和準決賽「留力」下分別以第三及第二名晉級，決賽在第5線出戰。

何詩蓓力戰今屆贏得400米及1500米自由泳金牌的李冰潔，以及初賽和準決賽均以首名晉級的廣東新星的李家萍，Siobhan一開賽已經領先，並以由頭帶到尾姿態勝出，時間是1分54.85秒，看到大會顯示板的時間，何詩蓓隨即露出招牌燦爛笑容。李冰潔以1分55.67秒得亞軍，浙江的柳雅欣以1分56.01秒得第三名，李家萍終以1分56.24秒得「梗頸四」。

全運會2025．游泳︱何詩蓓出戰200米自由泳，贏得香港史上首面全運游泳金牌。（全運會）

何詩蓓：「好開心，對時間好滿意」

何詩蓓賽後表示：「好開心，對時間好滿意，對未來幾日的比賽更有信心」。她解釋，「當我知道游到1分54，係好的時間，能夠游返1分54令我信心愈來愈大。」

這場200自決賽她即使以由到帶到尾姿態勝出，何詩蓓稱：「呢塊牌贏得不輕鬆」，她指出，「過去呢8個月左右好多高低起伏」，好多謝身邊人的支持，才能走過這段漫長的恢復之路。她在決賽並未理會李冰潔等其他對手，專注賽前部署的計劃，「我賽前已經好清楚自己的 plan，好少睇其他人。」

全運會2025．游泳︱何詩蓓贏得200米自由泳金牌，對游出的時間很滿意。（全運會）

餘下3短途項目信心十足 「100自希望可以游得好成績」

餘下3個短途賽事，何詩蓓亦信心十足，「過去幾個月的訓練都係針對短途，100自希望可以游得好成績。」

何詩蓓今晚贏得200自金牌後，明日（14日）早上便會參加100自初賽，因此賽後匆匆做完訪問便趕着為身體恢復。明晚會上演100自準決賽，決賽在15日舉行。她之後會在16日（周日）再出場，參加50自及50蛙兩項目。

全運會2025．游泳︱何詩蓓對餘下3個短途項目亦充滿信心。（全運會）

香港在全運會史上第二面游泳獎牌 杜敬謙2017年夥孫楊組隊接力摘銀

今屆全運會之前，香港歷來在游泳項目只曾獲得一面獎牌。2017年的第13屆全運會游泳項目加入跨隊制度，已故港將杜敬謙夥拍浙江隊3大名將孫楊、汪順及徐嘉余在男子4x100米自由泳接力獲得銀牌，是香港代表隊在全運會游泳項目歷來首面獎牌。

何詩蓓今屆全運會出戰4個個人項目，完成200米自由泳之後，周五（14日）便會出戰另一主項100米自由泳，蝶后張雨霏亦有參賽。16日（周日）她會再出戰50米蛙泳及50米自由泳，何詩蓓早前稱，「我好少在大比賽游50自，希望睇吓會唔會游到好成績。」

全運會2025︱何詩蓓參加了什麼個人項目？

11月13日／女子200米自由泳決賽／贏得金牌

11月14日／0900／女子100米自由泳初賽（第4組）︱1907／準決賽

11月16日／0900／女子50米自由泳初賽（第6組）︱1939／準決賽

11月16日／0933／女子50米蛙泳初賽（第2組）︱1917／準決賽