全運會游泳︱何詩蓓200自1913爭今屆首金　最強對手不止李冰潔？

贏盡奧運、世錦賽和世界盃獎牌的香港飛魚何詩蓓（Siobhán Haughey），首度出戰全運會，在她最喜歡的主項200米自由泳順利晉身決賽，今晚（13日）7時13分力爭個人首面全運會金牌，亦將會是香港歷來首面全運游泳金牌。

Siobhán這個途程在全運會有沒有對手？答案是有的，而且可能不止一位。



全運會游泳︱何詩蓓200自今晚爭今屆首金。（全運會）

何詩蓓初戰全運 今晚200自決賽力爭個人首金

何詩蓓在200米自由泳準決賽第2組登場，第5泳道出戰，以1分56.73秒第2名觸池，順利以總成績第2名晉身今晚的決賽。Siobhán在2021年東京奧運游出1分53.92秒的亞洲紀錄並保持至今，她在200自的實力頂尖，絕對是今次賽事的金牌大熱門。

她在初賽與準決賽的時間與最佳成績雖有段距離，但大家不用擔心，Siobhan坦言參加4項個人賽賽程頻密，因此在初賽和準決賽均未出盡全力。放眼今屆賽事，200自能威脅她的泳手不多，參賽選手中較接近水平的只得李冰潔，不過有另一位泳手可能更值得留意。

全運會游泳︱李冰潔今屆已贏得400米和1500米兩金。（全運會）

全運會游泳︱最強對手不止李泳潔？ 廣東新星李家萍狀態大勇

23歲的河北姑娘李冰潔，今年7月在世錦賽200米自由泳決賽游出1分54.52秒的個人最佳成績（PB）獲得亞軍，當時何詩蓓並未參賽。以PB論，她是全運會中實力與何詩蓓最接近的對手，不過相對而言，何詩蓓是位速度更高的短途泳手，200自基本上是她參加大賽的最快距離，今屆全運會參加的項目分別是50米、100米及200米自由泳及50米蛙泳。

而李冰潔是位中長距離泳手，她在今屆全運參加的個人項目為200米、400米、800米及1500米自由泳，並已經先後在400自及1500自贏得金牌。換言之，200自才是個人首項的何詩蓓，在體能上會佔優，而且速度方面亦會有優勢。準決賽李冰潔以1分57.73秒、總成績第3名入決賽。

反觀21歲的廣東小將李家萍，在今屆賽事狀態大勇，2023年她曾在200自游出1分56.47秒的PB，實力上看似跟何詩蓓有一定差距，不過今屆全運會她先在初賽游出1分58.78秒首名晉級，準決賽與何詩蓓同場競技，以1分55.81秒刷新PB，力壓何詩蓓奪小組首名，再次以總成績首名晉級。

狀態是游泳項目重要一環，決賽這位廣東新星會在第4線出場，與第5線的何詩蓓、第3線的李冰潔兩大高手交鋒，能否帶來衝擊？

何詩蓓出戰200米自由泳。（全運會）

全運會2025︱何詩蓓參加了什麼個人項目？

11月12日／0909／女子200米自由泳初賽（第3組）︱2004／準決賽

11月13日／1913／女子200米自由泳決賽

11月14日／0900／女子100米自由泳初賽（第4組）︱1907／準決賽

11月16日／0900／女子50米自由泳初賽（第6組）︱1939／準決賽

11月16日／0933／女子50米蛙泳初賽（第2組）︱1917／準決賽