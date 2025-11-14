世盃外｜C朗國際賽首領紅葡萄牙吞敗 「哭哭」手勢諷刺即中回力鏢

葡萄牙在昨晚（14日）世界盃外圍賽F組作客愛爾蘭以0：2輸波，錯失提早鎖定決賽周資格的機會。這場比賽對球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯C羅）來說無疑是雙重打擊，這位39歲隊長被直接出示紅牌驅逐離場，是在國際賽226次上陣以來的首次，更有可能面臨更長停賽。



C朗拿度首度代表葡萄牙時領紅。（Getty Images）

葡萄牙今仗在17分鐘先告失守，主隊前鋒柏路特（Troy Parrott）在45分鐘梅開二度，最終愛爾蘭維持2：0勝局。今仗關鍵時刻發生在60分鐘，C朗在禁區內與後衛奧沙（Dara O’Shea）爭位時揮手擊中對手背部，球證原本出示黃牌，但VAR介入後到場邊觀看重播，最終改罰直接紅牌離場。這是C朗在葡萄牙隊史上的首個紅牌。

C朗當時一度做出「哭哭」手勢諷刺奧沙反應誇張，到得悉被罰紅牌時，向看台方向拍手兼舉起姆指，帶有明顯揶揄意味。他離場時亦與愛爾蘭主帥賀基臣（Heimir Hallgrimsson）互有言語交流，最終雙方以握手作結。

賀基臣早前曾指C朗上月藉獲得十二碼擊敗愛爾蘭是「操控球證」，今仗被問及在場邊的事情時回應謂：「他稱讚我成功向球證施加壓力。這紅牌是他在場上行為所導致，與我一點關係也沒有，除非我走進了他的腦袋吧。」他並形容C朗的行為只是「一時的愚蠢」。

葡萄牙主帥馬天尼斯（Roberto Martinez）則繼續護航，強調C朗整場一直被「拉扯、推撞」，並認為動作「看起來比實際嚴重」。他同時反擊對方賽前指控葡萄牙影響球證的言論。

葡萄牙今仗雖然輸波，但仍以2分領先排在小組首位，只要下仗主場對榜末的亞美尼亞全取3分，仍可肯定直接出線決賽周。不過，C朗因為領紅將無法出戰，而且他有機會因「暴力行為」面臨更重處分。如果被罰停賽3場而葡萄牙直接出線，他將無法在決賽周首兩場比賽上陣，惟最終停賽場數需由紀律委員會裁定。