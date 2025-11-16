全運會2025．網球｜黃澤林晉級第三圈　樂見中央場出戰因為有直播

全運會網球項目今日（16日）繼續上演，香港代表黃澤林（Coleman Wong）雙線出擊，他會先在早上出戰男單第二輪賽事，然後下午夥拍黃俊鏗出戰男雙第二輪比賽。



根據賽程，二號種子的Coleman被安排在中心場地出戰，在早上10:00起率先開賽，對手是湖北的陳燁；在合理休息後，他在男雙的比賽將不早於下午16:00展開。

黃澤林開局順利，率先打破對方發球局，在首盤以局數2：1領先。戰至第10局，黃澤林兩次面臨破發危機，但他在先以多板底線抽擊拿下精彩一分，又開出Ace球化解危機，順利以6：4先下一城。

來到第二盤，Coleman繼續保持優勢，先破對方發球局並取得局數4：2領先。他在末段再度發力打破對方發球局，順利再羸一盤6：3。

黃澤林打入第三圈後，將對廣東的曾姚杰或廣西的韓錫銳。

黃澤林在賽後接受現場訪問時表示：「感覺還行吧，有點緊張，昨天睡得不太好。今天是周末，很高興看到有更多的球迷來看我比賽。」他又表示得知是在中央場出戰感到開心，「因為有直播，希望之後可以繼續在這裏比賽，令在香港的朋友能夠看到」。

香港網球代表黃澤林。（全運會）

男單其餘較為人熟悉的球手，布雲朝克特、張之臻、吳易昺及周意已打入第三輪，商竣程亦會在今日的第二輪賽事登場。

除了Coleman外，今日亦有很多港隊代表出賽力爭晉級。男單鄭肇致挑戰四號種子周意，輸3：6、0：6，他亦會在雙打會聯同王子夫，與布雲朝克特／鄭展交手；女子方面就包括女單王康怡、胡可澄，以及女雙王康怡／張瑋桓、伍曼瑩／梁筠彤。