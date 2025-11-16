全運會2025．網球｜黃澤林男單次圈出擊持續更新　鬥湖北球手陳燁

全運會網球項目今日（16日）繼續上演，香港代表黃澤林（Coleman Wong）雙線出擊，他會先在早上出戰男單第二輪賽事，然後下午夥拍黃俊鏗出戰男雙第二輪比賽。



根據賽程，二號種子的Coleman被安排在中心場地出戰，在早上10:00起率先開賽，對手是湖北的陳燁；在合理休息後，他在男雙的比賽將不早於下午16:00展開。

香港網球代表黃澤林。（全運會）

男單其餘較為人熟悉的球手，布雲朝克特、張之臻及吳易昺已打入第三輪，周意、商竣程則會在今日的第二輪賽事登場。

除了Coleman外，今日亦有很多港隊代表出賽力爭晉級。男單鄭肇致將挑戰四號種子周意，他亦會在雙打會聯同王子夫，與布雲朝克特／鄭展交手；女子方面就包括女單王康怡、胡可澄，以及女雙王康怡／張瑋桓、伍曼瑩／梁筠彤。