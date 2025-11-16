網球｜年終賽決賽艾卡拉斯將撼冼拿　再演新世代巔峰對決

網球ATP年終賽決賽戲碼正式出爐，「一哥」艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）與主場主擊的冼拿（Jannik Sinner）再度會師，在四強各自直落兩盤取勝，以最強戲碼迎來今個球季終極一戰。



年終賽決賽再度上演雙雄對決。（Getty Images）

艾卡拉斯與冼拿今年已六度交手，其中五次更是在決賽舞台爭冠，早已成為網壇新時代「雙驕」，每次比賽都自然成為焦點。兩人本季合共橫掃13項錦標，包括捧走四項大滿貫及四站大師賽，今次在意大利都靈的決戰可謂為2025年球季畫上完美句號。今場勝方更將贏取逾500萬美元獎金，份量十足。

艾卡拉斯於四強以6：2、6：4擊敗加拿大球手奧格艾里阿辛（Felix Auger-Aliassime），首次躋身年終賽決賽。他賽後接受訪問時半開玩笑表示：「對冼拿比賽當然很好，但如果可以選，我也不介意對其他人！」他又指要想奪冠，便必須打出「Plan A」，並預期全場觀眾都會力撐意大利本土球手，「希望至少有三四個人支持我。」

年終賽決賽再度上演雙雄對決。（Getty Images）

至於冼拿，則以7：5、6：2力挫澳洲的迪文路亞（Alex de Minaur），連續三年闖入年終賽決賽，他的室內硬地連勝紀錄已推至30場，正處於巔峰狀態。冼拿本季贏得五項冠軍、當中包括兩個大滿貫；即使年初曾因禁藥風波停賽三個月而引起爭議，但官方調查後確認他無故意違規，這段插曲亦未影響他今週的表現。冼拿形容自己度過了「精彩一周」，希望在決賽劃上完美句號。

艾卡拉斯現時在雙方對賽紀錄以10：5領先，在決賽的較量中亦以5：2佔優，不過今場冼拿有主場之利，加上近況火熱，今晚（16日）深夜1時上滇的決戰精彩可期。