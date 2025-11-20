網球｜費達拿入選網球名人堂　「Big3」中首人獲此榮譽

網壇傳奇、「瑞士天王」費達拿將正式入選國際網球名人堂，成為「Big3」中首位獲此殊榮的成員。消息公布時，他正身在兒時成長的瑞士網球基地，並透過視像方式由多位名人堂成員向他親自致意，場面別具意義。



費達拿在網球場上的優雅。（資料圖片/Getty Images）

現年44歲的費達拿於2022年退役，標誌性的單手反拍被視為優雅象徵，他在聲明中表示，今次獲選令他倍感榮幸：「能入選名人堂，與這麼多網球傳奇並列，實在是莫大的榮耀。職業生涯以來，我一直很重視網球的歷史，也非常敬重前輩樹立的榜樣。能被網球界以及同行如此肯定，讓我深感謙卑。」他又透露期待明年親赴美國紐波特（Newport），參與8月27至29日舉行的入選典禮。

費達拿曾八奪溫網，堪稱草地王者。（資料圖片/Getty Images）

在輝煌的球員時代，費達拿寫下無數足以載入史冊的成就。他累積103項ATP巡迴賽冠軍，是公開賽年代第2多，只排在名宿干納斯（Jimmy Connors，109）之後。他亦是史上首名男子球員贏得20項大滿貫單打錦標，雖然這數字其後被「Big3」的另外兩人祖高域（24）及拿度（22）超越，但費達拿的劃時代意義仍然無可取代。

費達拿入選網球名人堂。（資料圖片/Getty Images）

此外，費達拿屬於極少數能達成「全滿貫」的男球手之一，歷來只有八名球員曾締造此壯舉，而他在草地殿堂的溫布頓更獨攬八座冠軍，至今仍為男子紀錄。他生涯合共310星期位列世界第一，其中237星期是連續稱霸，同樣是歷來最多。