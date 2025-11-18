全運會．網球︱黃澤林男單挫崔杰晉級4強　鎖定獎牌強勢爭金

全運會2025網球賽事，香港網球代表黃澤林（Coleman Wong）今日（18日）出戰男單8強，與北京代表崔杰爭入準決賽。

黃澤林首盤克服先被破發劣勢，兩破崔杰發球局，以7：5先下一城，第二盤再贏6：0，成功晉級準決賽，由於賽事不設銅牌戰，Coleman已為港隊鎖定一面獎牌。



全運會．網球︱香港網球代表黃澤林男單8強擊敗崔杰，晉級準決賽。（全運會）

全運會2025．網球︱黃澤林男單8強鬥崔杰 首盤劣勢中沉着應戰反勝

黃澤林昨晚才夥拍隊友黃俊鏗，出戰男雙賽事，惟以0：2不敵江蘇組合唐盛／孫淺，無緣四強。今早他在男子單打賽事再次亮相，面對27歲的崔杰。

比賽首盤初段雙方均能保持發球局，戰成局數3：3。今場比賽兩位球手風格截然不同，黃澤林打法充滿侵略性，崔杰則強於防守。第7局崔杰打破黃澤林的發球局，不過Coleman冷靜力追，局數4：5的關鍵時刻，黃澤林以一記「光蛋局」打破崔杰的發球局，追成5：5，之後再成功「保發」。崔杰在壓力下再失一個發球局，Coleman把握住機會再次「破發」，在劣勢中沉着應戰，以7：5先取第一盤。

全運會．網球︱香港網球代表黃澤林已鎖定男單獎牌。（全運會）

全運會2025．網球︱黃澤林次盤再贏6：0 晉級4強鎖定獎牌

第二盤展開，黃澤林保住發球局，並再次在崔杰的發球局以強勁的擊球施壓，30：40時有破發機會，崔杰救回後三度刁時，仍未能阻止Coleman破發，黃澤林局數領先至2：0。這位港將憑強勁發球再下一城，將優勢擴大至3：0。

黃澤林愈打愈順，再次打破崔杰的發球局後，亦順利保發，拋離至5：0。第二盤移動速度明顯下滑的崔杰，再失一局，黃澤林以7：5、6：0勝出這場8強戰。第一盤雙方打了54分鐘，第二盤只花29分鐘，黃澤林今場發球依然強勁打出9個Ace球，首盤5個，第2盤4個。

全運會．網球︱黃澤林連日在男單、男雙出戰，坦言今仗熱身時感到很累。（全運會）

全運會2025．網球︱黃澤林：鎖定獎牌好開心，繼續努力，希望贏落去

賽後受訪，黃澤林稱：「好開心，本身希望起碼攞到塊牌，（現在能）鎖定獎牌好開心……會繼續努力，希望贏落去。」

對於首盤先被對手破發，他說當時保持信念，「Keep住相信自己」，並坦言昨日在男單及男雙兩項目連續出擊，熱身時感覺很疲累，身體肌肉酸痛，腳步沉重，「今場開始得唔係咁好，依家捱過咗，休息之後再來過。」黃澤林說會專注休息，希望能再過一關。今屆全運會賽事香港網球隊已在男子青年團體賽獲得銅牌，黃澤林晉身4強不止為港隊穩奪多一面獎牌，同時亦是歷來首位在全運成年組賽事獲獎的香港網球手。