全運會2025｜黃澤林勇闖男單八強　夥黃俊鏗戰男雙無緣晉級

香港網球代表黃澤林（Coleman Wong）繼續在全運會雙線出擊，今日（17日）他會先在早上出戰單打第3圈鬥曾姚杰（廣東），下午則與黃俊鏗在男雙8強與江蘇組合交手。



黃澤林在上一圈賽後曾說過希望繼續在中央場出戰，不過今日未能如願，他的比賽被安排在1號場地的第2場，頭場是上午10：00開賽的吳易昺（浙江）對肖霖昂（上海），之後就會輪到Coleman登場，勝方將打入男單八強。

Coleman在第一盤花了36分鐘，兩度破發下以6：2先拔頭籌。第二盤打得較為緊湊，黃澤林在第9局關鍵破發，並保住隨後的發球局，經1小時17分鐘後順利以6：4終結比賽。

香港網球代表黃澤林。（全運會）

完成男單比賽後，黃澤林晚上轉戰男雙，他聯同黃俊鏗面對唐盛／孫淺（江蘇），但以盤數0：2不敵，無緣四強。

女子方面，香港的王康怡（Cody Wong）同樣會力爭在單、雙打晉級，她會在不早於下午13：00開始在單打第3圈對楊一迪（天津），結果她首盤先輸0：6、次盤以6：3扳回一城，去到決勝盤打足64分鐘僅以5：7落敗，全場苦戰2小時18分鐘後遺憾出局；休息後則與張瑋桓在女雙八強鬥湯千慧／郭涵煜（四川）。