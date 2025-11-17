網球｜冼拿年終賽封王　力挫艾卡拉斯　兩人期待明年繼續精彩對決

男子網壇今年繼續由冼拿（Jannik Sinner）與艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）二人主宰，而這段被稱為「Sincaraz」（當年費達拿及拿度則是「Fedal」）的新世代雙雄對決，最終以冼拿以7：6（7：4）、7：5勝出，在都靈捧走年終賽冠軍成功衛冕作結，兩人都異口同聲期待明年能夠帶來更多精彩對決。



ATP年終賽決賽：冼拿擊敗艾卡拉斯封王。（Getty Images）

今場比賽可謂勢均力敵，兩盤比賽都十分接近，雙方多次打出精彩好球。首盤艾卡拉斯一度拿到盤末點，但冼拿以一記強勁的二發化解危機，並在搶七局把握對方多次反手失誤先拔頭籌。

第二盤冼拿開局不利早早被破發，但他之後亦回敬破發，並在第12局逼出關鍵失誤，一舉拿下勝利，連續兩年在年終賽不失一盤封王，同時把自己在室內硬地的連勝紀錄推進至31場。

辛拿在獲勝一刻隨即倒地慶祝，興奮之情盡現，他形容能在家鄉球迷前成功衛冕「意義重大」，並向艾卡拉斯表示：「你是我很尊敬的球員，我期待明年再有更多精彩對決。」

兩人「顛峰對決」早已成為現今網壇最大焦點，他們今年再度包攬全年四大滿貫、並合共贏得14項錦標，說是壟斷男子網壇也不為過。今年六月在法網的五盤史詩大戰由艾卡拉斯勝出、冼拿於溫網成功復仇，再到季尾的美網及年終賽，多場經典對決均令這段對決愈趨白熱化。

艾卡拉斯雖然在決賽飲恨，但同樣給予對手高度評價，並率先為來年比賽下戰書：「恭喜冼拿度過了偉大的一年，現在是休息時間。我希望你明年準備好，因為我一定會準備好，盼望再多幾次在決賽與你交鋒。」

冼拿今季曾因捲入禁藥風波停賽三個月，但仍能奪得六個冠軍、闖入全部四項大滿貫決賽，更在年終賽完成衛冕，稱得上是峰迴路轉。這個24歲的意大利球手與22歲的艾卡拉斯仍在當打之年，這場新世代對決勢必在明年繼續上演。