世界盃外圍賽｜意大利直入決賽周希望渺茫　迎戰挪威最少須贏9球

意大利在世界盃外圍賽I組取得第六場勝利，想直接晉級決賽周的希望依然十分渺茫。同組的挪威領先3分兼在得失球上領先多達17球，兩軍將在最後一輪直接交鋒，意大利想壓過對手最少需要大勝9球，可謂是個「不可能任務」。



意大利已連續兩屆缺席世界盃決賽周，今次亦很大機會要轉戰附加賽。（Getty Images）

意大利作客摩爾多瓦開賽前，球員已知道挪威率先以4：1擊敗愛沙尼亞，或令意軍心態受影響。意大利雖然全場狂轟濫炸，錄得30次攻門，但一直未能打破僵局，要戰至88分鐘才由基安盧卡文仙尼（Gianluca Mancini）以頭槌破網，之後再有艾斯普薛圖（Francesco Pio Esposito）建功，最終以2：0報捷。

即使如此，這場勝仗對意大利的出線形勢幫助仍十分有限。挪威在小組錄得七連勝，以21分領先18分的意大利，加上得失球有龐大差距，即使意軍下仗主場迎戰挪威，亦至少要以9：0大勝才可反壓對手，基本上只剩數字上的可能。

基安盧卡文仙尼取得入球，保住最後一絲希望。（Getty Images）

中場東拿尼希望可以在主場擊敗挪威。（Getty Images）

入球功臣文仙尼表示，今仗遲遲未能打開缺口令場面十分艱難，但他強調意軍「必須不惜一切代價打入世界盃」。中場主將辛度東拿利（Sandro Tonali）亦指出，即使擊敗挪威「世界亦不會因此被改變」，但勝仗至少可稍微撫平上次在奧斯陸作客遭3：0擊敗的傷痛。

不過，教練加度素（Gennaro Gattuso）明確指出，迎戰挪威時他將不會冒險派東拿利上陣，因為這位中場只要再領黃牌便會停賽，顯示意軍或已「打定輸數」準備轉戰附加賽。