F1拉斯維加斯站｜韋斯達賓強勢封王　諾里斯亞軍穩步邁向總冠軍

在今日（23日）上演的F1拉斯維加斯站，紅牛車手韋斯達賓（Max Verstappen）表現強勢，展示出色速度領先超過20秒奪冠，而麥拿倫的諾里斯（Lando Norris）雖未能守住頭位，但憑第二名衝線仍在車手榜有領先優勢，向首個世界冠軍再邁進一步。



F1拉斯維加站：韋斯達賓封王。 (Getty Images)

比賽甫起步已相當激烈，諾里斯為守住外線位置大幅切線，但隨後在煞車時機出現誤算，被韋斯達賓超越失去首位，更一度失守予羅素（George Russell）跌至第三。期間虛擬安全車兩度出動，韋斯達賓仍逐步拉開差距。羅素較早換上硬胎，惟未能利用新胎追近；諾里斯及韋斯達賓之後先後入站，紅牛車手成功保持領先。

諾里斯在回到賽道後迅速追回與羅素的3秒差距，並完成超車重返第二位，更一度詢問車隊是否應嘗試挑戰頭位。不過麥拿倫後段疑似出現技術問題，圈速大幅下滑，未能對韋斯達賓構成威脅，但仍靠早段累積的時間優勢壓住羅素守住次席。

F1拉斯維加站：韋斯達賓封王。 (Getty Images)

韋斯達賓賽後表示，車隊本場在輪胎管理表現出色：「今日節奏比以往更穩定，戰車感覺亦更合適，可以保持推進。」他強調雖然爭冠仍有巨大差距，但會在餘下兩站「盡力爭勝」。

諾里斯則在積分榜上保持30分優勢，只要下站卡塔爾不被隊友皮亞斯特利追回5分以上，或不被韋斯達賓拉近17分或以上，便可提前封王。

車手榜頭3位

1）諾里斯（麥拿侖）408分

2）皮亞斯特利（紅牛）378分

3）韋斯達賓（紅牛）366分

