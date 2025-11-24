英超｜阿仙奴北倫敦打吡大破熱刺　伊斯帽子戲法擴榜首優勢

「北倫敦打吡」昨晚（23日）上演，主場出擊的阿仙奴火力全開，以4：1大勝熱刺，在英超榜首擴大領先優勢，而成為全場焦點的，自然是大演帽子戲法的伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）。



伊斯大演帽子戲法。（Getty Images）

阿仙奴今仗雖然有多名主力缺陣，但開賽後即完全壓制對手。戰至36分鐘，米基爾馬連奴（Mikel Merino）送出精準直線，李安度杜沙特（Leandro Trossard）走位接應冷靜射入為主隊突破僵局。其後伊斯展現個人能力，在禁區邊連過兩人後勁射破網，讓阿仙奴帶着兩球優勢返回更衣室。

李察利臣攻入精彩遠距離笠射。（Getty Images）

阿仙奴門將大衛拉耶被直接笠死。（Getty Images）

熱刺領隊法蘭克（Thomas Frank）半場換入沙維西蒙斯（Xavi Simons），嘗試改變局勢，卻在下半場僅開賽 35 秒再度失守，伊斯左腳施射入網，阿仙奴瞬間拉開至 3：0。熱刺全場受壓，雖然憑李察利臣（Richarlison）在中場附近第一時間笠射追回精彩一球，但戰至 76 分鐘，伊斯再把握機會射入，完成職業生涯首個帽子戲法，同時為阿仙奴鎖定勝局。

伊斯在禁區頂位置威脅極大。（Getty Images）

賽後，這位今夏差點加盟熱刺的阿仙奴新核直言：「真是特別的一天，對我、對家人都十分重要。我沒有想過會是這樣，只能夠感恩。」他又指球隊之所以打得流暢，全靠整個教練團準備周全：「我們在任何角度都具威脅，我本應可以攻入四球，作為前場球員，就需要不停尋找機會。」

這場勝仗加上曼城輸波，令阿仙奴以六分優勢穩居榜首，亦是球隊歷來在12輪後取得的最大領先幅度。數據顯示，英超成立以來只有5次在這個階段領先六分或以上的球隊最終失落冠軍。