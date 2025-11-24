沙特聯｜40歲C朗精彩倒掛建功　賽會上載5分鐘多角度入球片段重溫

葡萄牙超級球星C朗拿度（C. Ronaldo，又譯C羅）重返沙特聯賽，即上演一記精彩的倒掛入球，在上周國際賽領紅後極速反彈。



艾納斯聯賽開季以來9戰全勝。（Getty Images）

比賽進入補時5分鐘，當時艾納斯已領先至3：1，隊友右路送出傳中，只見40歲的C朗走位前插後急停，對面兩個守衛都未能貼身看管之際，他果斷地背對龍門躍起施展倒掛，皮球準確地向龍門劃出弧線，即使對方門將飛撲亦無能為力，令全場陷入瘋狂。旁述感嘆：「精彩，傳奇再現。」另一旁述就形容：「40歲看起來就像20歲……繼續做出同樣的倒掛。」

C朗攻入精彩倒掛。（Getty Images）

這入球是C朗職業生涯的第954球，同時是他自國際賽領紅後的首個入球，狀態未受影響。C朗全場積極攻門，最終於完場前鎖定勝局，同場比賽祖奧菲歷斯、韋斯利及沙迪奧文尼先後建功，助艾納斯在主場以4：1勝出，並在聯賽9戰全勝排在榜首，以4分領先希拉爾。

祖奧菲歷斯（右）攻入10球領先射手榜，C朗亦有9球。（Getty Images）

C朗力爭在沙特贏得首項冠軍。（Getty Images）

沙特聯賽除了上載比賽精華外，更獨立上載了一段長達近5分鐘的片段，供球迷多角度欣賞C朗的倒掛入球，並在標題上加入山羊（GOAT）符號，意指「史上最佳」（Greatest Of All Time）。