沙特聯｜40歲C朗精彩倒掛建功 賽會上載5分鐘多角度入球片段重溫
撰文：威廉神
出版：更新：
葡萄牙超級球星C朗拿度（C. Ronaldo，又譯C羅）重返沙特聯賽，即上演一記精彩的倒掛入球，在上周國際賽領紅後極速反彈。
比賽進入補時5分鐘，當時艾納斯已領先至3：1，隊友右路送出傳中，只見40歲的C朗走位前插後急停，對面兩個守衛都未能貼身看管之際，他果斷地背對龍門躍起施展倒掛，皮球準確地向龍門劃出弧線，即使對方門將飛撲亦無能為力，令全場陷入瘋狂。旁述感嘆：「精彩，傳奇再現。」另一旁述就形容：「40歲看起來就像20歲……繼續做出同樣的倒掛。」
這入球是C朗職業生涯的第954球，同時是他自國際賽領紅後的首個入球，狀態未受影響。C朗全場積極攻門，最終於完場前鎖定勝局，同場比賽祖奧菲歷斯、韋斯利及沙迪奧文尼先後建功，助艾納斯在主場以4：1勝出，並在聯賽9戰全勝排在榜首，以4分領先希拉爾。
沙特聯賽除了上載比賽精華外，更獨立上載了一段長達近5分鐘的片段，供球迷多角度欣賞C朗的倒掛入球，並在標題上加入山羊（GOAT）符號，意指「史上最佳」（Greatest Of All Time）。
英超｜阿仙奴北倫敦打吡大破熱刺 伊斯帽子戲法擴榜首優勢英超｜曼城不敵紐卡素 VAR長時間覆核判無越位 哥帥：早已習慣英超｜利物浦近60年首次連續兩場聯賽大敗 史諾：又是一場大失望英超｜車路士作客2球輕取般尼 柏度尼圖安素費南迪斯各建一功中超煞科上海海港三連霸 亞歷斯祖首捧盃 陳晉一與申花再度飲恨世界盃外圍賽｜歐洲區附加賽抽籤結果出爐 意大利先鬥北愛爾蘭香港對新加坡｜安永佳直言落敗非常傷心 「下半場需要多點能量」