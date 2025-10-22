亞冠盃2東方作客泰國HOY免費直播 主帥盧比度冀球隊踢出態度
撰文：趙子晉
出版：更新：
亞洲聯賽冠軍盃二級聯賽，F組兩戰未嘗一勝的香港代表東方，今晚（22日）作客泰國的拉查武里，力爭打開今季的勝利之門，HOY 76台今晚將有現場直播。
東方在今季亞冠二分組賽先後不敵大阪飛腳及南定，今輪作客泰國，鬥同樣兩戰全敗的拉查武里交手，力爭今季首場勝仗。東方鋼門葉鴻輝早前在亞洲盃外圍賽重創長唞，今仗預料繼續由廖富源把守最後一關，陣中小將亦有望在亞洲賽舞台亮相。
東方主帥盧比度賽前出席記者會，先向對手笠高帽，「即使拉查武里兩戰落敗，但他們仍然是一支有實力的球隊，踢法多變，而且擁有出色的球員，今仗將會是艱難的一仗。」盧比度強調，球隊的目標與上屆一樣，希望球員在賽事中學習，踢出東方的精神。
亞冠二級聯賽
拉查武里 對 東方
今晚8:10 HOY 76台現場直播
