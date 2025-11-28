英超｜史諾透露與高層對話內容　傳利物浦內部關注沙拿續約後表現

利物浦在歐聯主場敗予燕豪芬後，領隊史諾無疑正面臨上任以來最大的壓力，他在最新記者會上被問到有否與高層溝通時，強調對話內容「一如以往」，並誓言會帶領球隊繼續奮鬥。



利物浦近12場比賽竟輸掉9場。（Getty Images）

紅軍日前在歐聯以1：4慘敗，這是他們近12場比賽中吞下的第九場敗仗，身為衛冕球隊目前在聯賽榜亦僅排第12位。

史諾在周日（30日）作客韋斯咸的比賽前被問到，周中比賽後是否曾與體育總監或班主進行「特別對話」，他回應：「我們進行了跟我來到這裏以來一直相同的對話。」

他強調球會上下會團結一致：「我們繼續奮鬥。我們嘗試改善，但對話內容與過去一年半以來都是一樣的。在高水平球會工作，一定會有壓力，當你輸掉比球會、球員或領隊習慣的更多比賽時，壓力就會更大。」

史諾重申：「講到底，我們需要做這間球會應該做的事情。無論多麼困難，都要保持戰鬥。」

高層繼續力撐 焦點轉向沙拿

儘管外界不斷傳出換帥聲音，但據英國《BBC》引述消息人士透露，史諾的帥位並未受到即時威脅。利物浦向來並非輕易解僱領隊的球會，例如前領隊羅渣士當年獲得三季時間，期間曾兩度排名跌出前四，加上當初任命史諾的高層，包括體育總監李察曉士（Richard Hughes）和行政總裁米高愛華士（Michael Edwards）現時對他的支持未有改變。

沙拿表現未符外界期望。（Getty Images）

然而，球會內部卻傳出對球星穆罕默德沙拿續約後的表現感到憂慮。沙拿是隊中的進攻核心，但他自今年四月簽下新合約後，在25場比賽中只攻入7球，雖然這對一般球員來說已是不錯的數字，但與他過去八年在晏菲路帶來的超高標準相比，其狀態明顯下滑。利物浦近期進攻表現最好的一場（以5：1大勝法蘭克福），沙拿卻未有正選上陣。

與此同時，近期飽受批評的中堅干拿迪在社交媒體上發文，呼籲外界給予時間，他寫道：「我們知道需要改進。批評是足球的一部分，我們會每次都奮起反擊（fight back），並共同渡過這場風暴。」