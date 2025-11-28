歐霸盃｜雲佩斯派兒子上陣完成地標戰　強調：以教練身份作決定

在昨晚（27）的歐霸盃首階段比賽中，雲佩斯執教的飛燕諾在主場以1：3不敵些路迪，其兒子沙古維雲佩斯（Shaqueel van Persie）後備上陣完成職業生涯地標戰，惜未能扭轉敗局。



雲佩斯與兒子沙古維雲佩斯。（Getty Images）

19歲的沙古維曾效力曼城青年軍兩季，之後追隨父親的腳步於2017年轉投飛燕諾，2022年簽下首張職業合約，4日前首度被列入大軍名單。在今場賽事，沙古維在81分鐘獲派後備上陣，上演地標戰，當時飛燕諾落後1：2，惟落場後僅1分鐘球隊即再失1球，餘下時間他在對方禁區錄得1次射門未能建功，最終以1：3落敗。

雲佩斯賽後向傳媒解釋換人決定：「我這個決定是作為一名教練，而不是作為一個父親，因為我們當時急需一個入球。」這個前阿仙奴及曼聯射手補充道：「沙古維是一個能夠從各種角度入球的球員，這就是我讓他上陣的原因。從一個父親的角度來看，看到兒子完成地標戰永遠是一個特別的時刻。但我當時並沒空閒去享受那個時刻，我只是在做我的工作，沙古維也是。」

沙古維雲佩斯完成職業地標戰。（Getty Images）

雲佩斯現時執教飛燕諾。（Getty Images）

他又透露，幾年前他們已經達成共識，在球隊只會將沙古維視為「其中一位球員」，但他亦坦言：「晚點回家後，我們當然會為此感到驕傲，享受這美好的一刻。我為沙古維感到驕傲，因為每位完成地標戰的球員都經歷了完整的訓練過程。他努力工作，這是他應得的。」

在國際球壇上「父子兵」並不罕見，著名例子有告魯夫／祖迪告魯夫、哈利列納／占美列納、費格遜／ 戴倫費格遜、施丹／安素施丹等等，近年亦有小C朗、朗尼仔等向職業球壇進發。

荷蘭傳奇告魯夫的兒子祖迪告魯夫，現時在印尼國家隊出任技術顧問。（資料圖片/Getty Images）