歐聯｜利物浦慘負燕豪芬　71年來最差紀錄　居迪斯鍾斯：無言以對

利物浦頹勢持續！在昨晚（26日）的歐洲聯賽冠軍盃（歐聯，又譯：歐冠）首階段比賽中，紅軍在晏菲路以1：4慘敗予荷甲的燕豪芬，錄得近71年來的最差戰績。球隊在各項賽事近12仗中輸掉九場，領隊史諾已面臨巨大壓力。



歐聯 利物浦1：4燕豪芬。（Getty Images）

利物浦最近兩場比賽同樣淨輸三球，來到歐聯賽場急須止血。然而開賽僅六分鐘，隊長雲迪積克在禁區內一記明顯手球，球證直指十二碼，比列錫操刀射入，燕豪芬先開紀錄。十分鐘後，蘇保斯拉爾把握加普射門被撲出，輕鬆補射入網追平。

換邊後，Guus Til在56分鐘接應隊友直線傳送再次破網，燕豪芬領先 2：1。73分鐘紅軍再失一球，中堅干拿迪低級失誤，後備入替的Couhaib Driouech把握中柱彈出補射得手，然後他再在補時階段的反擊攻勢中完成致命一擊，個人梅開二度，最終利物浦在主場以1：4慘敗，在歐聯積分榜跌落第13位。

利物浦近12場比賽輸掉九場，已創下球隊自1953年以來的最差紀錄。

居迪斯鍾斯在賽後向傳媒坦言：「老實說，我沒有答案。這完全是不能接受。我內心已經不是生氣了，現在是無言以對。」

面臨空前危機，領隊史諾承認：「這對所有球員，對我而言，都是一個衝擊。我不是容易受驚的人，但這確實是意料之外。我們每個人都可以做得更好，包括我自己。」他強調不會擔心自己的帥位，會專注於盡力改善球隊。

前利物浦隊長、名宿謝拉特則向TNT體育表示，現在稱為「危機」為時尚早，但承認球隊「正在苦苦掙扎，信心處於歷史最低點，防線門戶大開。」他直言：「沒有任何藉口去解釋利物浦出現這種表現。除非領隊能為球隊找到答案和穩定性，否則情況將會持續。」