世界盃｜國際足協判C朗餘下兩場停賽緩刑　避過缺席分組賽危機

葡萄牙超級球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）獲國際足協（FIFA）「放生」，確定可以為國家隊出戰明年世界盃決賽周的首場分組賽。儘管C朗早前在國際賽中領紅，按慣例需停賽三場，但FIFA最新決定將餘下兩場停賽處以緩刑一年，令他成功避開缺席分組賽的危機。



C朗在對愛爾蘭時被逐離場。（資料圖片/Getty Images）

事緣於本月初葡萄牙在世界盃外圍賽以0：2不敵愛爾蘭一戰中，40歲的C朗因肘擊對手後衛奧沙（Dara O'Shea）的背部而領紅被逐。國際足協紀律條例規定，涉及暴力行為的紅牌通常會被罰停賽三場。C朗隨後已執行了首場停賽，缺席了11月16日對亞美尼亞的賽事。

根據最新判決，C朗其餘兩場停賽將被判緩刑一年執行。據了解，FIFA考慮到這是C朗職業生涯第226場國際賽中首次領紅，因此對他作出從輕發落的決定。這意味著他將不會錯過明年夏季在美國舉行的世界盃決賽周任何一場比賽。

C朗在對愛爾蘭時被逐離場。（資料圖片/Getty Images）

國際足協亦發出正式聲明，闡明緩刑條件：「如果在緩刑期內，C朗拿度再次犯下性質和嚴重程度相類似的違規行為，則紀律判決中的停賽處分將會被視為自動撤銷緩刑，餘下的兩場停賽必須立即執行。」

儘管C朗避過一劫，但消息傳出後，卻引來球迷普遍的負面反應。不少評論直指判決是「笑話」，認為FIFA只顧及C朗的商業價值而罔顧體育誠信，「一個球員一套規則，其他人一套規則」。

葡萄牙在歐洲區外圍賽F組以首名晉級，世界盃決賽周的抽籤儀式將於12月5日（下周五）舉行。