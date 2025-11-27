歐聯｜阿仙奴挫拜仁成唯一全勝之師　阿迪達：擊敗歐洲最佳隊伍

阿仙奴在昨晚（26日）的歐洲聯賽冠軍盃（歐聯，又譯：歐冠）首階段比賽中，在主場以3：1擊敗「剋星」拜仁慕尼黑，豪取五連勝，成為今屆歐聯唯一保持全勝的隊伍。今仗馬度基攻入他加盟兵工廠以來首個入球，再展球隊陣容深度。



歐聯 阿仙奴3：1拜仁。（Getty Images）

阿仙奴中堅添巴在22分鐘接應沙卡的角球頭槌破網，領先1：0，這是球隊今季透過角球攻入的第10球，冠絕歐洲五大聯賽。拜仁在10分鐘後迅速追平，由前阿仙奴球員基拿比助攻予 17歲的新星卡爾射入，這是阿仙奴今屆歐聯首個失球。

然而阿仙奴未有受到影響，英格蘭翼鋒馬度基伏兵遠柱接應傳中將球送入網窩，攻入他加盟以來首個入球，在69分鐘再次領先 2：1。8分鐘後，伊斯送出精準過頭波，後備入替的馬天尼利推過出迎的紐亞射入空門，鎖定3：1勝局。這亦是拜仁慕尼黑今季首場敗仗。

這是阿仙奴自2015/16球季的歐聯分組賽以來，再嘗在這項歐洲頂級賽事擊敗拜仁的滋味，他們曾連續三場以1：5的比數敗予對方，包括在16/17球季兩回合計以2：10遭淘汰出局，今次終於在主場吐氣揚眉。

賽後阿仙奴領隊阿迪達難掩興奮，他說：「首先，我必須稱讚我們的球員，他們打出了一場令人難以置信的比賽，對手在我看來是歐洲最佳隊伍。」他強調：「我們在個人層面上表現無可比擬，解決了對方帶來的種種挑戰。這是一個特別的晚上。」

獲選為今場最佳球員的賴斯則表示：「看看拜仁今季的表現，他們一直是歐洲最好的球隊。今場可能是我們今季在戰術上最艱難的一仗。」他讚揚球隊在下半場採取人盯人戰術，表現極為出色，「絕對（與上季）感受不同了，我們隊內有很多領袖人物，有一種贏得每場比賽的飢餓感。」

阿仙奴今仗前線有約基利斯、夏維斯及加比爾捷西斯稱傷，但仍能在後備席派出馬度基及馬天尼利建功，奧迪加特亦重返賽場，名宿厄遜特別讚揚球隊：「阿仙奴的後備席在各方面都提供了活力和質素。這是阿迪達能夠保持球隊高標準的關鍵。」