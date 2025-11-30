三笘薰手持日本二戰軍人照片　白禮頓為冒犯中國致歉︱足球熱話

英超球會白禮頓爆出公關災難，球會青年軍的社交媒體專頁，上載一張日本球員三笘薰與一位小球員的合照，二人手上均拿着一張猶如足球領隊遊戲的球員卡，卡內卻非任何一位球員的數值或照片，而是二戰日本「最後一位投降」軍人小野田寬郎。

帖文隨即在網上引來不少抨擊，白禮頓另發帖文為日本二戰軍人照片「在中國構成任何冒犯」（any offence caused in China）致歉。



白禮頓青年軍社交媒體專頁上載日本球員三笘薰與一位小球員的合照，二人手上均持有二戰日本「最後一位投降」軍人小野田寬郎的球員卡，帖文現已刪除。（微博）

白禮頓社交媒體帖文 三笘薰與小球員竟手持二戰日本軍人球員卡

小野田寬郎1944年被派駐菲律賓盧邦島，日本1945年8月15日宣布無條件投降，小野田一直拒降，直到1974年、即是日本戰敗後29年，他才受命投降，成為最後一位投降的日本軍人。

白禮頓青年軍的相關帖文一出，隨即在中國引發爭議，微博上不少博主紛表達不滿。白禮頓刪除帖文後，發出致歉新帖文，「白禮頓為我們最近一個關於青年軍參與英超聖誕Truce Tournament的帖文，在中國構成任何冒犯衷心致歉」，並指出：「我們非常重視在中國的球迷，並且無意冒犯任何人。」

白禮頓青年軍社交媒體專頁為早前的帖文致歉。（白禮頓青年軍官方Ｘ）

白禮頓帖文出現小野田寬郎照片 為何陷爭議？

二戰時期日軍侵華，帶來重大人命及財產傷亡，加上小野田寬郎戰時共造成130名以上菲律賓人死傷，當中只有少數軍人和警察，大部分都是平民，因此他的照片猶如英雄人物一樣以球員卡的形式出現在白禮頓青年軍的帖文當中，而三笘薰亦正是來自日本，自然會觸動中國及菲律賓的神經。再者，近日中日兩國關係已因日本首相高市早苗發表的「台灣有事」論而相當緊張，在這個敏感時刻再添事故，實在不智。

Truce Tournament的原意是一個富有教育意味的賽事，英超賽會指出，Truce Tournament旨在「為U12（12歲以下）青年軍球員提供一個考驗他們足球天份的機會，與歐洲頂級球會對戰，同時增進球員對塑造我們世界歷史事件的理解。」Truce Tournament以1914年一次世界大戰英國及德國軍人在聖誕節期間自願停火而命名，當年軍人趁停火之際在數個地點舉行足球比賽。

白禮頓管理層向傳媒表示，今次是一個「真正的錯誤」（a genuine error），帖文刊登時球會或英超賽會均不知情。