英超︱曼聯下半場入兩球反勝水晶宮　般奴助攻起孖舒克斯成及時雨

英超周日早場，曼聯作客在落後一球劣勢下，下半場連入兩球反勝水晶宮。

晚上10時開賽的利物浦，主帥史諾罕有將射手沙拿先列後備。



英超︱舒克斯、蒙特意想不到成為曼聯反勝英雄。（路透社）

水晶宮半場一球領先曼聯 舒克斯成及時雨

曼聯作客今季表現強悍的水晶宮，上半場戰情緊湊，轉捩點是32分鐘曼聯守將約羅在禁區內侵犯馬迪達（Jean-Philippe Mateta），水晶宮獲得一個十二碼。馬迪達親自主射，首次操刀時因意外雙重觸球，就算射入仍被VAR判入球無效，但獲得重射機會，馬迪達再次操刀終順利射入，上半場水晶球一球領前。

正當曼聯陷入劣勢，無甚板斧破關，已經接近一年未在英超取得入球的前鋒舒克斯（Joshua Zirkzee）意想不到成為英雄。54分鐘他接應般奴費南迪斯的傳送後，從窄角度射入前曼聯青訓出身的甸恩軒達臣十指關，為曼聯追平1：1。這位去年夏天加盟的荷蘭鋒將，對上一次聯賽入球已經要數到去年12月初對愛華頓梅開二度。

般奴助攻梅開二度 領曼聯反勝水晶宮升上第6

63分鐘曼聯前場博得罰球，隊長般奴費南迪斯操刀，美臣蒙特為紅魔鬼射成2：1，之後雙方未再入球，曼聯憑這兩記入球2：1反勝水晶宮。般奴今場助攻梅開二度，在英超累積56次助攻，超越名宿史高斯，升上曼聯歷史助攻榜第四位，僅次傑斯（162次）、朗尼（93次）和碧咸（80次）三大前輩。

曼聯全取3分後，13戰累積21分，升上第6位；水晶宮吃下今年2月以來英超首場主場敗仗，目前累積20分跌落第7位。今仗紅魔還有另一喜訊，守將利辛度馬天尼斯82分鐘後備上陣，這位養傷已久的悍將終於復出賽場。