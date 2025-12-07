英超｜利物浦補時遭列斯聯逼和　沙拿全程齋坐賽後怒轟「被拋棄」

英超昨日（6日）風起雲湧，首先榜首阿仙奴作客在補時失守，以1：2不敵阿士東維拉，曼城則在主場輕鬆獲勝，繼續向榜首進逼；利物浦作客以3：3賽和列斯聯，除了是一場合轟6球的戲劇性大戰，更驚人的是賽後訪問，沙拿不再掩飾所有的失望與不滿，形容自己已被球會和領隊拋棄。



英超 列斯聯3：3利物浦。（Getty Images）

利物浦作客列斯聯一仗，上半場兩軍互交白卷，下半場卻出現連番狀況。前鋒艾基迪基在48及50分鐘連入兩球，助紅軍領先。雖然列斯聯藉著一記十二碼，加上史達治的入球追平，但蘇保斯拉爾在80分鐘再次為利物浦取得領先。

以為利物浦可以全取三分之際，列斯聯的日本中場田中碧在補時六分鐘，把握角球混戰，伏兵遠柱射入追平，最終雙方踢成3：3平手。利物浦賽後以23分排在第八。

沙拿今仗再度被列後備，最終全場未獲上陣機會，賽後向記者作出驚人發言，他炮轟球會和領隊史諾，聲稱感覺自己「被拋棄（thrown under the bus）」，並直指他與這位荷蘭籍領隊的關係已「破裂」，與球會關係面臨重大危機。

英超 列斯聯3：3利物浦。（Getty Images）

領隊史諾在沙拿發表該番言論前，曾解釋為何沒有換入沙拿：「當我們領先 3：2 時，主要是想控制戰局，我們不需要一個入球。通常當你需要入球時，例如上周對新特蘭，我會換入Mo（沙拿）。」他承認，外界對沙拿的討論屬「完全正常」，因為他在球會的六七年來都極具影響力。

曼城大勝追近榜首 積分榜形勢緊湊

另一方面，曼城在主場迎戰今季表現不俗的新特蘭，上半場兩個中堅魯賓戴亞斯及加華度爾先後建功，下半場則有卓基在右路底線施展後腳妙技傳中，科頓接應以頭槌輕鬆建功，最終曼城輕鬆大勝對手3：0。曼城全取三分後以31分排第二，只落後榜首阿仙奴兩分。