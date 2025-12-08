意甲｜凱倫打破入球荒梅開二度　拿玻里挫祖雲　暗示不會重返曼聯

意甲拿玻里昨日（7日）迎戰祖雲達斯，憑借將前鋒凱倫梅開二度，以2：1力克對手，延續了在主場對祖雲達斯的七連勝紀錄 。



凱倫之前連續八場比賽「食白果」，但他今仗表現搶鏡，在上下半場各攻入一球，在建功後更向主場球迷咆哮慶祝，振奮士氣，最終他包辦球隊兩個入球，助拿玻里順利全取三分。

由於陣中主力前鋒盧卡古預計要到明年才會傷癒歸隊，長人中鋒羅倫素盧卡表現則未達預期 ，凱倫仍然會是領隊干地在球隊年底意甲、意大利超級盃以及歐聯盃三線作戰的重要戰力 。

凱倫賽後接受《DAZN Italia》訪問時表示，作為前鋒有時會遇到入球荒，但他嘗試透過其他方式幫助球隊，例如做好控制皮球、提高比賽節奏和努力壓迫等工作。

他特別提到在慶祝第一個入球時，向後備席上的干地教練團做出慶祝手勢，全因為教練團的指導起到了關鍵作用：「（教練團的）Gianluca和工作人員跟我談論了很多關於我在禁區內的走位。我以前經常跑向遠柱，但他們說近柱有空間。我加強了衝擊近柱，結果奏效了，所以我很高興 。」

凱倫亦暗示他希望留在拿玻里，因為當記者問及未來時，他回答說：「下個賽季，我會用意大利文接受採訪 。」若拿玻里能符合歐聯資格，他明年將以約5000萬歐元的價格正式從曼聯轉會至拿玻里 。