英超｜祖達29歲生忌　利物浦發文紀念：永遠是我們的20號

如果迪亞高祖達（Diogo Jota）仍然在世，昨日（12月4日）會是他的29歲生日。利物浦透過社交媒體發文，向這位今年7月與其弟弟安達施華在車禍中逝世的葡萄牙前鋒，衷心致意。



利物浦在官方社交媒體上，發布了一篇感人的帖文，內容如下：

「今日，一如既往，我們紀念迪亞高祖達，紀念他原本的29歲生日。我們所有的愛、思念和禱告，持續與他的妻子、他的孩子、父母，以及他所有家人和朋友同在，也與他的弟弟安達的家人和朋友同在。

永遠在我們心中，永遠是我們的20號。」

無數球迷在帖文下留言致意，兩位利物浦名宿謝拉特和加歷查亦在留下了心形符號 。為紀念祖達對球會的貢獻，利物浦已將他生前所穿的20號球衣退役。

利物浦發文紀念已故球星祖達。（利物浦IG）

葡萄牙家鄉小城的英雄

祖達在家鄉葡萄牙貢多馬爾（Gondomar）亦留下深遠影響，他母會貢多馬爾體育會的青訓學院已以祖達的名字重新命名 。

在當地的一幅壁畫上，刻著一句座右銘，「Nao e importante de onde vimos mas sim para onde vamos」 ，意思是「我們來自哪裏並不重要，重要的是我們將前往何處。」

當地居民認為，祖達的特別之處在於他沒有像大多數葡萄牙球星一樣，在年幼時就被賓菲加或士砵亭等大球會吸納，而是留在家鄉球會直到17歲。他憑藉自己的信念走出了一條獨特的道路，最終成為英超球星，因此被視為家鄉的楷模 。一名當地居民表示：「他是個像我們一樣的孩子，去同樣的學校，曾在同樣的球場上踢球。他是我們所有人的榜樣。」