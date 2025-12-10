歐聯｜ 利物浦作客1：０勝國際米蘭　車路士作客1：2不敵阿特蘭大

歐聯12月9日舉行第六輪賽事，其中利物浦作客以1：０助國際米蘭；車路士則在領先一球的情況下，作客以1：2敗於阿特蘭大。



圖為2025年12月9日歐聯賽事，干拿迪（Ibrahima Konaté）在上半場入球，但之後被裁定無效。（Reuters）

國際米蘭對利物浦的賽事，上半場的32分鐘，利物浦的干拿迪（Ibrahima Konaté）曾入球，但隨後被裁定無效，兩軍於上半場互交白卷。至88分鐘，蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）操刀12碼破網，為利物浦奠定勝局。

阿特蘭大對車路士的賽事，上半場25分鐘， 祖奥柏度（João Pedro） 在列斯占士（Reece James）助攻下入球，助車路士半場領先1：0。

換邊後，施卡馬卡（Gianluca Scamacca）在55分鐘入球，助阿特蘭大扳平對手。 至83分鐘，基拿迪尼（Charles De Ketelaere）取得入球，協助阿特蘭大反勝對手。

同日歐聯賽事結果

卡拉特 ０：1 奧林比亞高斯

拜仁慕尼黑 3：1 士砵亭

摩納哥 1：０ 加拉塔沙雷

阿特蘭大 2：1 車路士

巴塞隆拿 2：1 法蘭克福

國際米蘭 ０：1 利物浦

燕豪芬 2：3 馬德里體育會

熱刺 3：０ 布拉格斯拉維亞

聖基萊斯聯 2：3 馬賽