WTT香港總決賽︱國乒小美人陳熠首勝朱雨玲　一年內贏盡三大師姐

WTT香港總決賽2025（WTT Finals Hong Kong 2025）在香港體育館（紅館）揭開戰幔，首日中午女單16強已經有「前一姐」朱雨玲對陳熠的戲碼。

國乒女隊人才輩出，長居「世一」的孫穎莎仍只得25歲，緊隨其後的王曼昱、陳幸同、王藝迪全部在當打之年，還有急速冒起的21歲新星蒯曼，因此令陳熠未受太多人注意。

攝影：夏家朗



WTT香港總決賽︱21歲國乒新星陳熠，首度參加WTT總決賽。（夏家朗攝）

陳熠與同齡的蒯曼都是在2020年獲提升上國家隊一隊，她身高達1.77米，身材高佻苗條，在一眾女子球手中「高人一等」。

她的冒起及不上目前世界排名第4的蒯曼，今年上半年仍在打WTT支線賽，她在國家隊曾當孫穎莎、王曼昱等主力的陪練員，今年7月在WTT美國乒乓大滿貫8強擊敗孫穎莎一戰成名，到8月她在WTT橫濱冠軍賽8強淘汰另一師姐王曼昱，先後擊敗「世一」、「世二」兩大強手，排名持續提升，開始受到愈來愈多注意。

WTT香港總決賽︱陳熠力戰7局淘汰「大師姐」朱雨玲。（夏家朗攝）

陳熠世界排名升至第9位，今年首度晉身在香港上演的WTT總決賽，面對「大師姐」朱雨玲，之前3次對戰全敗，相信賽前沒有多少人會對她抱有期待。

身高手長的陳熠，或許稍為不及朱雨玲的多變、靈活，勝在擊球力量強，發揮亦相當平穩，她以11：6先取首局，朱雨玲隨即扳平，之後兩人每局如梅花間竹地勝出，戰成3：3平手，決勝第7局陳熠發揮較佳贏11：8，以4：3淘汰師姐晉身8強。

WTT香港總決賽︱陳熠賽前未嘗在朱雨玲身上獲勝，表示今次是「抱着學習心態」而來。（夏家朗攝）

賽後陳熠非常謙虛，指出對上3次都不敵朱雨玲，因此今次「抱着學習心態」而來，放開來打、逐分逐分來打，又坦言這7局「打得很辛苦」，「整個比賽過程都是起起伏伏」，這一局她打得較好，下一局輪到朱雨玲發揮更佳，她認為，決勝局關鍵在於她在「發球、搶攻方面，更果斷一些」，並對首次戰勝「朱姐」感到非常開心。

陳熠亦分享，「上場前有些忐忑，畢竟自己第一次打總決賽，希望有一個自己滿意的發揮，能贏下比賽就開心。」她不諱言，今次參賽目標定在「第一場打贏就好」，沒去多想之後的事，下場在8強面對另一位師姐，世界排名第三的陳幸同，陳熠僅稱，「會全力以赴拚對手，不給遺憾就好。」

WTT香港總決賽︱陳熠說完「紅館非常的Nice」後，忍不住大笑。（WTT影片截圖）

當被問到首度到紅館作賽的感想，這位國乒小美人突然爆出一句：「紅館非常的Nice」，並豎起姆指讚好，隨即有點尷尬地對着鏡頭大笑。

這位爽直的浙江姑娘在球場上認真果敢，球場以外不失逗趣可愛，相信很快便會成為球迷愛戴的國乒新寵兒。